Günün 7 saati internette geçiyor

Türkiye’de insanların internette geçirdikleri süre ile uyku süreleri eşitlendi. Günün 7,5 saatini internette, 7,5 saatini de uykuda geçiriyoruz.

Global sosyal medya ajansları We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan “Dijital Türkiye 2020” raporuna göre, 83,88 milyon nüfusa sahip Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 74’ü, yani 62,7 milyonu internet kullanıyor. Raporda Türklerin günde ortalama 7 saat 29 dakikalarını internette geçirdiklerinin altı çizilirken; bu süre, Türk Uyku Derneği’nin araştırmasında belirlenen günlük uyku ortalaması ile aynı. 16-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 89’u akıllı telefon kullanırken, yüzde 67’si diz ya da masa üstü bilgisayara sahip.

35,2 milyon online alış verişte

Dijital Türkiye 2020 Raporu’na göre, Türkiye’de toplam 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor ve bunların yüzde 99’u sosyal medyaya mobil cihazlarla bağlanıyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alış veriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, raporda Türkiye’nin E-Ticaret potansiyelinin de ortaya konulduğunu belirterek, “16-64 yaş grubundaki kişilerin 46,2 milyonu mal ve hizmet satın almak için internette arama yapıyor. Online alış veriş yapanların sayısı ise 35,2 milyon. Türkiye’de kişi başı ortalama 158 ABD doları tüketim malları için internetten alış veriş yapılıyor” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi