Habere güvende sosyal medya önde

BAREM’in araştırmasına göre, Türkiye’de en çok haber alınan mecralar arasında % 56 oranla sosyal medya öne çıkıyor.

RECEP GÖREN - ANKARA Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi BAREM, Türkiye temsili bin kişi ile medya konusunda kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, Türkiye’de medya izleme alışkanlıklarında geleneksel medyadan yeni mecralara doğru bir dönüşüm gerçekleştiğini gösteriyor. Araştırmaya göre; en çok haber alınan mecralar arasında % 56 oranla sosyal medya öne çıkıyor. Sosyal medyayı TV’ler (% 55) takip ediyor. Araştırmaya göre, TV kanalları haberleri TV’den izleyenlerin % 76’sı tarafından güvenilir bulunurken, sosyal medya kullanıcılarının % 69’u sosyal medyadan aldıkları haberlere güveniyorlar. Online gazete içinse bu oran % 64.

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