"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İkinci 'Facebook İstasyon'un açılacağı şehir belli oldu

04 Kasım 2019, Pazartesi 22:14
Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen ve ilki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği (Habitat) iş birliğiyle İstanbul Maslak'ta açılan Facebook İstasyon'un ikincisinin Denizli'de kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

Denizli Ticaret Odası'ndan (DTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine Habitat Başkanı Sezai Hazır, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ve komite üyeleri katıldı.

Habitat Başkanı Sezai Hazır, törende yaptığı konuşmada, DTO ile yürütecekleri ve İstanbul'da açılan Facebook İstasyon'un bölgesel ayağını oluşturacak bölgesel istasyonun, her yaştan ve her kesimden vatandaşa çok şey katacağına inandığını belirtti.

Bu istasyonun, bireyler ile işletmelerin bilgi teknolojileri uzmanlığını, kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracağını kaydeden Hazır, şöyle devam etti:

"Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleriyle birlikte bulut bilişim, internet güvenliği, sosyal medyanın doğru kullanımı konularındaki farkındalığın artırılmasının yanı sıra gençlere yönelik çevrimiçi emniyet konusundaki farkındalığı da artıracak eğitimlerle, gençlerin sosyal medya araçlarındaki güvenlik kurallarını öğrenmeleri ve online ortamda kişisel bilgi güvenliklerini en doğru şekilde sağlamaları mümkün kılınacak. Gençlere bilgisayar ve temel bilgisayar programlarını kullanma becerilerinin kazandırılmasının yanında çocuklara kodlama, programlama, yazılım temel becerisi ile algoritmik düşünme yetisinin kazandırılması da sağlanacak. Öğrencilerin yazılıma ilgisinin artırılması, gençler için kalıcı öğrenmeyi sağlayan eğitim çalışmalarının yapılması, girişimcilere yönelik kapasite geliştirici eğitim ve programlarla girişimcilere yönelik ilham buluşmaları etkinlikleri gerçekleştirilecek."

"Denizli, Anadolu'daki ilk istasyonun sahibi olacak"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da ilki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla eylülde İstanbul Maslak'ta düzenlenen törenle açılan Facebook İstasyon'un ikincisini Denizli'de hayata geçirmek üzere, 2 ay içinde çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

KOBİ'ler ile yeni girişimcileri hızla dijital ortamla tanıştırmak, çocuklar ile gençlerin modern teknolojiyle bağının güvenilir ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla attıkları adımın, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli'mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de, kendi alanında Türkiye'nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul'daki Facebook İstasyon'dan da büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli'mize kazandıracak, Anadolu'daki ilk istasyonu açacağız. Denizli'miz, Anadolu'daki ilk istasyonun sahibi olacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve girişimcilerimizin ufkunu ve önünü açacak bu önemli yatırım, girişimlerimiz sayesinde, ne mutlu ki bizlere ve ilklerin şehri Denizli'mize nasip oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Facebook İstasyon'un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ve İl İcra Komitesi üyelerinin hazır bulunduğu bir törenle, Denizli Facebook İstasyon'un protokolü imzalandı.

AA

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare İslam ekonomisi

    İkinci 'Facebook İstasyon'un açılacağı şehir belli oldu

    Başbakan 'eve dönün' dedi, Iraklılar meydanlarına akın etti

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

    'Her an seçim olacakmış gibi sahadayız'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Kalın'dan açıklama

    AB'den İsrail'e işgali durdur çağrısı

    Polisle çatıştılar: Yunanistan'da lise öğrencileri sokaklarda

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

    İran'ın ekonomik sorunları ABD'nin yaptırımlarıyla derinleşiyor

    İtalyan futbolu ırkçılıkla lekeleniyor

    'Elimizdeki DEAŞ'lıları kendi ülkelerine göndeririz'

    Irak'ta ekonomik zarar da büyük oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı

    İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz

    DESAM Başkanı Gürkan Avcı: Eğitimde hiç hak etmediğimiz bir noktadayız

    Basın kartında ölçünüz ne?

    FKÖ'den Guterres'e İsrail çağrısı: Hemen harekete geçin!

    ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Her zaman olduğu gibi Yeni Asya’nın haklı duruşu geç de olsa yine doğrulanıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın çocukluk yılları: Said’in doğumu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (1)
    Genel

    İsraf bitmeden, bu vergiler de çare olmaz
    Mehmet KARA

    Mukayeseyi bırakın, hayat pahalılığına bakın!
    Genel

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı
    Risale-i Nur'dan

    Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun hayatına gir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Çok şükür aradığımı buldum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.