Instagram, direkt mesajı masaüstüne taşıyabilir

Instagram’ın direkt mesaj işlevinin, yapılan bir keşfe göre telefondan masaüstüne gelebileceği bildirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Instagram’ın web tabanlı sürümü, mobil uygulamaya göre birçok yönden kısıtlamalar ihtiva ediyor. Masaüstünde resimlerin ‘beğenilip’ onlara yorum yapılabilmesinin ötesine geçemiyor, direkt mesaj gibi işlevler sadece telefonda kullanılabiliyor. Chip.com.tr’nin aktardığına göre, uygulama dosyalarını masaya yatırıp, adeta uygulamaların geleceğine bakan Jane Manchun Wong, henüz tamamlanmamış bir ‘Instagram Direct’ işlevinin arayüzünü Twitter’da paylaştı

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