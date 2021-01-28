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iPhone dünyanın en çok satılan telefon markası oldu

28 Ocak 2021, Perşembe 09:54
Geçen yılın son çeyreğinde satılan yaklaşık her 4 akıllı telefondan 1'i iPhone oldu. Apple'ın 2020'nin son çeyreğindeki telefon satışları yüzde 22 artış gösterdi.

IDC araştırma firmasının yayımladığı verilere göre Apple geçen yılın son çeyreğinde 90 milyondan fazla telefon sattı. Böylelikle Apple'ın küresel akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 23.4'e yükselirken, son yıllarda hızlı bir çıkış yapan Çin menşeli Huawei satışlarında ise, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım kararları nedeniyle, sert düşüş görüldü.

Son çeyrekte iPhone satışları, dünyanın en fazla telefon satan Güney Koreli Samsung satışlarını da geride bıraktı. Samsung son çeyrekte 73.9 milyon telefon satışı gerçekleştirdi.

Huawei'nin son çeyrek satışlarında ise yüzde 42.4'lük bir düşüş ile 32 milyona geriledi.

Diğer yandan Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri ilk kez 100 milyar doları aştı.

Firmanın geçen yılın ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 111,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2019'un ekim-aralık döneminde 91,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 29,3 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,25 dolardan 1,68 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir, geçen yılın ekim-aralık döneminde yıllık yüzde 17,2 artarak 65,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 41,1 artışla 8,4 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 21,2 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: iPhone, telefon markası
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