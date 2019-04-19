Kuzey Kutbu tehlike altında

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından iklim değişikliği hakkında yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Kutbu sanılandan çok daha hızlı çözülüyor.

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından iklim değişikliği hakkında yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Kutbu sanılandan çok daha büyük bir tehlike altında. Yayımlanan araştırmaya göre Kuzey Kutbu, dünyanın diğer bölgelerine göre 2 kat daha hızlı ısınıyor. İklim değişikliği bölgedeki donmuş toprakları (permafrost) daha hızlı çözüyor ve bu durum yüzünden atmosfere daha fazla sera gazı salınıyor. Araştırma kapsamında, Kuzey Kutbu’nda beş farklı uçuşla toplanan verilerin incelenmiş. Bu uçuşlarda, yaklaşık 900 km yol kat edilerek 310 kilometrekare alanlık bir bölge taranmış ve bölgedeki gaz emisyonları incelenmiş.

12 kat daha fazla azot oksit salınıyor

Şimdiye kadar sera gazı emisyonlarında karbon dioksit (CO2) ve metan gazının (CH4) önemle vurgulandığı, fakat azot oksitin göz ardı edildiği vurgulanan araştırma, bu parçalanma sonucunda atmosfere ‘daha önce sanılandan 12 kat daha fazla azot oksit salındığını ortaya koydu. Karbon dioksite göre 300 kat daha fazla ısı tutma özelliğine sahip bir sera gazı olan azot oksit salımındaki bu tehlikeli artışın büyük zararlara sebep olacağına dikkat çekildi. Diken’de yer alan habere göre, permafrosttaki ısınma ve bu ısınmayla donmuş topraklardan atmosfere salınan CO2 ve metan gazının verebileceği tehlike, uzun süredir bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor. Bu emisyonlar, iklim değişikliği konusunda geri dönüşü olmayan sınıra daha hızlı yaklaşılmasına sebep oluyor. Yeni araştırma, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu’ndaki NO2 gazı emisyonunu da tehlikeli bir biçimde arttığını gösterdi. Bilim insanlarının geçmişte yaptığı varsayımların aksine bu gazın salımının da tehlikeli düzeylere varmış durumda.