Markalar ne kadar dijitalleşti?

COVID-19 ile bütün dünyada çalışma tarzları değişime uğrarken, işletmelerin dijital çalışmaları da hız kazandı.

Güncel araştırma ve çalışmalar ise pandemi döneminde Türkiye’deki dijitalleşme süreçleri hakkındaki detayları ortaya koydu. Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını, kısa sürede küresel boyuta ulaşarak 2020 yılının tamamını etki- leyecek bir fenomene dönüştü. Hızlı bulaşma özelliği bulunan virüs sebebiyle sosyal mesafe kuralları, maske zorunlulukları ve sık şahsî hijyen uygulamaları, ferdî hayatı olduğu kadar iş hayatını da etkiledi. Bu süreçte ise, dijital yatırımları olan şirketler, işlerine neredeyse kesintiye uğramadan devam edebildiler.

Yatırımlar geçen yıla göre % 159 arttı

bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hız kazanan dijitalleşmenin boyutlarını ise birçok çalışma ortaya koydu. Reklâmcılar Derneği (RD), Reklâmverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklâmcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklâmcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklâmcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan “Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklâm Yatırımları 2020 İlk 6 Ay Raporu”, yılın ilk yarısındaki reklâmların yüzde 55’inin dijital mecralarda gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu dönemde toplam medya ve reklâm yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, dijital medya yatırımlarındaki büyüme yüzde 159’u bularak, dijitalin kazandığı önemin altını çizdi.

Yeni Asya - Aslan Özdemir