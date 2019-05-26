MEB, yapay zekâ konusunda İTÜ ile işbirliği yaptı

MillÎ Eğitim Bakanlığı, eğitimde yapay zekâ uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İTÜ ile iş birliği yaptı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca arasında İTÜ’de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zekâ kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacak ve yapay zekâ uygulamaları ile rehberlik hizmetlerinin kapsamı arttırılacak. Ayrıca MEB’in Eğitim Yönetim Bilgi Sisteminde ortak geliştirilecek yapay zekâ uygulamaları kullanılacak. Böylece eğitim politikalarının oluşturulmasında yapay zekâ teknolojisi de destek olarak kullanılabilecek. MEB, yapay zekâ konusunu ilgili programların müfredatına dahil etmeye hazırlanıyor. Bilişim ve yazılım derslerinin müfredatlarına yapay zekâ ilgili muhtevalar birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine yapay zekâ konusunda İTÜ tarafından eğitim verilecek. AA

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