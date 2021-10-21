Mobil uygulamalara günde 4,5 saat ayırıyoruz

Günümüzün yaklaşık beşte birlik diliminde mobil uygulamaları kullanıyoruz. Günde ortalama 4,5 saatimizi ayırdığımız mobil uygulamalara harcadığımız vakit 2019’dan beri yüzde 40 arttı.

App Anie tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de 2019’dan bu yana mobil uygulama kullanarak geçirilen vakit yüzde 40 attı. Sensor Tower’ın araştırmasına bakıldığında ise Türkiye’nin 2020-2021 döneminde Google Play Store içerisinde en fazla uygulama indiren 7. ülke konumunda yer aldığı görülüyor. Sensor Tower verilerine göre, 2025 yılında App Store’da en fazla para kazandırması beklenen kategorilerin başında yüzde 42 ile oyunlar geliyor. Araştırma, 2025’te Google Play Store’da en fazla para kazandırması beklenen kategorinin yüzde 71’lik oranla oyunlar olduğunu gösteriyor.

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