Musk: X (Twitter) ücretli oluyor

Twitter’ı aldıktan sonra ismini X olarak değiştiren ve aylık ücret karşılığı herkese mavi ve gri tik veren Elon Musk yeni bir uygulamaya daha gidiyor.

Musk, sosyal medya platformu X’in (Twitter) yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi. Musk, ABD’ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kendisine ait X sosyal medya üzerinden yayınlanan panele katıldı. Musk paneldeki konuşmasında, bot veya otomatik hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savunarak, “Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz” dedi. Haber Merkezi

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