Olağanüstü kuraklık riski

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk kuraklık haritasını yayınladı.

Son yılların en kurak kışını yaşayan iller harita üzerinden paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye’de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 62 azalma gösterdi.

TEHLİKE ALTINDA OLAN İLLER

Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada birçok il olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. Yayınlanan haritaya göre; Erzincan, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Mersin, Osmaniye, Mersin, Bayburt, Ağrı ve Muş olağanüstü kuraklık tehlikesi altında.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞ VAR MI?

Öte yandan NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Türkiye’nin bu yılı aşırı kurak geçirdiğini söyledi. ‘’En son 9 yıl önce 2014 yılında böyle bir kuraklık yaşamıştık.’’ diyen Çalışkan, şu anda İstanbul’daki barajların doluluk oranının yüzde 35 civarında olduğunu belirtti. ‘’Ocak ayında da iyi yağış alamadık’’ diyen Dilek Çalışkan, Marmara ve Akdeniz’de yağışların ortalamanın yüzde 43 altında kaldığını söyledi.

(ntv.com.tr)