Orman yangınlarına ne kadar hazırız?

Yaz aylarına giriş yaptığımız şu günlerde Türkiye’nin MUHTEMEL bir orman yangınına ne kadar hazır olduğu merak konusu.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl ocak ile ağustos ayları arasında 177 bin 476 hektar ormanlık alan kül oldu. Greenpeace, kaybın büyüklüğünü ‘Yangınlarla yaklaşık 250 bin futbol sahası, tüm İstanbul’un yaklaşık 5’te 1’i büyüklüğünde bir alan yok oldu’ ifadesiyle anlatmaya çalışıyor. Ege ve Akdeniz’de büyük hasara neden olan orman yangınlarının haftalarca söndürülememesi eleştirilere neden olmuştu.

Euronews’deki habere göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, son yıllarda yangın eylem planlarının kağıt üzerinde kaldığı, pratikte bu eylem planlarının uygulanmadığı düşüncesinde: “Ülkemizde 1 Mayıs-1 Kasım tarihleri arası yangın mevsimi olarak tanımlanmıştır ve tüm hazırlıkların yangın mevsimi öncesinde tamamlanması yangınlara hazırlık açısından önemlidir. Ancak araç, gereç ve personel açısından henüz hazır olmadığımız ortadır”

Yangınla mücadele yangın öncesinde başlar

‘Orman yangınlarıyla mücadele yangın öncesinde başlar’ diyen Prof. Dr. Doğanay Tolunay, öncelikle yangın söndürmede kullanılacak araç, gereç ve donanımların hazır hale getirilmesinin önemine değiniyor. Tolunay’a göre, hava filosu orman yangınlarına erken müdahalede yangının büyümesini önlemek açısından şart. Fakat, arozözlerde görev yapan ya da doğrudan söndürmede görev alan orman yangın işçisinin sayısının yetersiz olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte Prof. Dr. Doğanay Tolunay, kış aylarında yapılması gereken bazı önleyici çalışmaların da yapılmadığını belirtiyor. Bunlardan bazıları kış aylarında orman altındaki kurumuş yaprakların denetimli olarak yakılması, kış ve bahar aylarında yangın riski yüksek köy ve yerleşim alanlarında yangın tahliye planlarının hazırlanması... Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış ise yangınla mücadelede ilgili yatırım bütçesinin arttırılması gerekirken aksine azaltılmasına tepkili. Atmış, yangın mevsiminde orman alanlarına yerleşim yerlerinin kurulmasıyla yangınların son yıllarda daha da arttığına vurgu yapıyor.

Haber Merkezi