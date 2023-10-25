"Piyasa değerinin altında satış" aldatmacasına dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü, kampanyalı olduğu iddia edilen ve piyasa değerinin altında satışa sunulduğu duyurulan ürünlere karşı dikkatli olunması, dolandırıcılık amaçlı bu tür linklere tıklanmaması gerektiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kampanyalı olduğu iddia edilen ve piyasa değerinin altında satışa sunulduğu duyurulan ürünlere karşı dikkatli olunması, dolandırıcılık amaçlı bu tür linklere tıklanmaması gerektiğini bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kampanyalı olduğu iddia edilen ve piyasa değerinin altında sunulan ürünlere dikkat. Sahte ve dolandırıcılık amaçlı bu tür linklere tıklamayın, kişisel veri/banka kart bilgilerinizi paylaşmayın." uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda yer alan dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:

"Piyasa değeri altında satış, reklamlarına dikkat. Sosyal medya ya da anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla tarafınıza iletilen bu tür reklam ve duyurulara şüpheyle yaklaşın. 'Dev indirim, kampanya' gibi ifadelerle düşük fiyata satışa sunulan ürünleri farklı mağazalardan karşılaştırın. Alışverişleriniz için resmi uygulama ve internet sitelerini tercih edin. Satın alma işlemlerinizde sanal kart ve 3D Secure gibi güvenli yöntemleri kullanın."