Risale-i Nur Külliyatı mobil uygulamamızın ilk görüntüsü yayınlandı

Yeni Asya tarafından hazırlanan Risale-i Nur Külliyatı mobil uygulamasının yapımına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Geliştirilmeye devam eden ve büyük bir heyecanla beklenen uygulamanın ilk görüntüleri paylaşıldı.

Alpha aşamasında (ilk test süreci olan beta aşamasından önceki geliştirme aşamasıdır) olup geliştirilmesi devam eden Yeni Asya Risale-i Nur Külliyatı mobil uygulamasının ilk görüntüsü yayınlandı. Dualarınız vesilesiyle yakında istifadenize sunulacaktır... *** Uygulama ile ilgili detaylı bilgi, yorum ve değerlendirmeler için tıklayınız: www.risale-inur.info Bu vesileyle Risale-i Nur Külliyatı'nı internet üzerinden okuma imkanına sahip olacaksınız. Külliyat sitesi ve mobil uygulaması hakkındaki gelişmeleri www.risale-inur.info bünyasindeki blog sayfasından takip edebilirsiniz. *** Risale-i Nur Külliyatı mobil uygulamasının hazırlanmasındaki fedakarlıklarından dolayı Yeni Asya Bilişim Heyetini ve koordinasyonu altındaki EuroNur Bilişim Heyetini tebrik ediyoruz.

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