Risale-i Nur'un yeni mobil uygulamaları hazır - İndirmek için tıklayınız...

Yeni Asya Neşriyat’ın Risale-i Nur Külliyatı Google Play, App Store uygulamaları yayında.

Yeni uygulamada kelime ve âyet mealleri, üzerine tıklanınca okunabilirken, sistemde, kelimelerde altı noktalı çizgi olanların anlamları veriliyor. Âyetlerde de, sonundaki numara tıklanınca mealler okunabiliyor. Uygulamayı hazırlayan teknik ekipten yapılan açıklamada, uygulama ile alâkalı geri dönüşlere göre gerekli iyileştirmelerin yapılabileceği ifade edildi. İndirmek için tıklayınız: Risale-i Nur Külliyatı Mobil Uygulaması - Google Play Risale-i Nur Külliyatı Mobil Uygulaması - App Store

Okunma Sayısı: 379

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.