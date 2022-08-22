Sancar’dan büyük bir keşif daha

Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar, büyük yeni bir keşfe daha imza attı.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, “Bir müjde vereceğim, ilk kez Cumhuriyet’te bu sütunda okuyacaksınız. Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar yeni bir büyük keşfe daha imza attı. Sancar ve ekibi, laboratuvarlarda deneylerde çok kullanılan EdU olarak bilinen molekülün, özellikle beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılabileceğini keşfettiler. Bulguları, acil olarak Amerikan Bilimler Akademisi’nin –PNAS– dergisinde yayımlandı.” bilgisini paylaştı. Haber Merkezi

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