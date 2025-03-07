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7 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Sekizinci test uçuşunda da parçalandı

07 Mart 2025, Cuma 12:47
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, 7'nci test uçuşunun ardından 8'inci test uçuşunda da parçalandı.

Starship roketiyle, Texas'taki 8'inci test uçuşunun başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra bağlantı kesildi.

Motorları kapanan roket, havada parçalara ayrılarak yere düştü.

Starship, test sırasında yaklaşık 150 kilometre yüksekliğe ulaşırken, sosyal medyada Florida'dan çekilen enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Test uçuşu başarılı olsaydı roketin, Dünya'ya Hint Okyanusu üzerinde kontrollü bir giriş yapması hedefleniyordu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX'ten kazayı soruşturmasını talep edeceğini açıkladı.

SpaceX, uzay aracının yükseliş motorunun ateşlenmesi sırasında "planlanmamış hızlı bir sökülme" yaşadığını doğruladı ve güvenlik yetkililerini uyardığını bildirdi.

Orlando Uluslararası Havalimanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uçuşların "bölgedeki uzay fırlatma enkazı nedeniyle" kısa süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

SpaceX uçuş yorumcusu Dan Huot, fırlatma alanından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bu geçen sefer de oldu, bu yüzden artık biraz pratiğimiz var." dedi.

Starship, bu test uçuşunda da gelecekteki görevler için bir alıştırma olarak, uzaya ulaştığında serbest bırakılacak sahte uydular taşıyordu.

SpaceX'in Starlink internet uydularına benzeyen bu uyduların, kısa süre sonra Dünya'ya geri düşmeleri planlanıyordu.

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci test uçuşunda da parçalanmıştı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan Starship roketinin 4 Mart'taki 8'inci deneme uçuşu, açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edilmişti.

AA

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