Sosyal medya devlerine siber saldırı

Amazon, Apple ve Facebook gibi platformların da dahil olduğu sosyal medya ve teknoloji devlerinin siteleri hackerların hedefi oldu.

3.25 milyondan fazla cihazda açılan oturumlara yönelik dünya genelinde gerçekleştirilen siber saldırıda, 26 milyondan fazla kullanıcının ödeme bilgileri de dahil olmak üzere bütün hesap bilgileri çalındı. Siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker tarafından ifşa edilen kötü amaçlı yazılım saldırısının Windows işletim sistemli bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı. Olayı araştıran siber güvenlik uzmanları, çalıntı kişisel bilgilerle dolu 1.2 terabaytlık bir veri tabanının bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan, kullanıcı hesapları hedef alınan diğer firmalar arasında eBay, Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter yer alıyor.

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