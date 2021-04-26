Spam maillere dikkat

Son dönemlerde spam mailler ile kullanıcıların kandırılması ve hesapların hacklenmesi sonucunda pek çok sosyal medya uzmanı ve bilişimciden çeşitli güvenlik tavsiyeleri gelmeye devam ediyor.

Sosyal Medya Uzmanı ve Bilişimci Mert Birden Spam kutusu ile ilgili bilgilendirmesinde “Spam kutunuza bakacak olursanız size gelmiş olan ancak henüz okumadığınız mesajlarınızın olduğunu göreceksiniz. Üstelik bu alanda yer alan mesajların göndericilerini tanımadığınızı da fark edebilirsiniz. Bize gönderilmiş olan mesajlar genellikle gelen kutusuna gelmekte ve bu doğrultuda bir bildirim gelmektedir. Bizim için önemli olan kısım da burasıdır. Ancak mail adresinize gönderilen e-postaların tamamı gelen kutusuna düşmemektedir. Hemen hemen herkesim mail adresinde, spam kutusunda okunmamış olan spam mailler bulunmaktadır. Spam maillerin gönderilmesinin altında yatan pek çok etken bulunmaktadır. Ancak spam maillerin ana amacı reklam ve hesaplarınızı çalma isteğidir.. Çünkü firmalar tek seferde binlerce kullanıcıya aynı anda bu mailleri gönderebilmekte ve bu sayede tanıtımını gerçekleştirmektedir. Spam mail klasöründe tanınmayan kişilerden gelen mailleri açarken temkinli olmalı ve sosyal medya hesapların şifreleri güvenilir olmayan bağlantılarda açılıyorsa girilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

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