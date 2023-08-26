"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Su kıtlığı kapıda

26 Ağustos 2023, Cumartesi 09:20
Prof. Dr. Demir, dünyada su kıtlığının, her geçen gün daha büyük boyutlara ulaştığını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kuraklık riskine karşı su tasarrufuyla ilgili yerel yönetimlerin önemli görevler düştüğünü belirtti.

OMÜ’den “23-27 Ağustos Dünya Su Haftası” nedeniyle yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Demir, dünyada su kıtlığının, her geçen gün daha büyük boyutlara ulaştığına işaret etti. Su kullanımının, son yüzyılda küresel olarak nüfus artış oranının iki katından daha fazla artış gösterdiğini vurgulayan Demir, dünyanın yüzde 70’inin suyla kaplı olmasına rağmen insanoğlunun bu suyun çok küçük bir kısmından tatlı su olarak yararlanabildiğine dikkati çekti.

Dünyanın üçte ikisi su kıtlığı yaşayacak

Çeyrek asrı aşan bir süreçte her geçen gün etkisini artırarak hissettiren iklim krizinin en çok su ve su kaynaklarını etkilediğini belirten Demir, şöyle devam etti: “Dünyada bir milyara yakın kişinin 2030 yılına kadar yoğun su kıtlığı sebebi ile yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalabileceğini öngörüyoruz. 2040 yılına kadar ise dünyada 18 yaşın altındaki çocuklardan dörtte birinin, yaklaşık 600 milyonun aşırı yüksek su stresi olan bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun üçte ikisini temsil eden yaklaşık 5 ile 5,5 milyar insan, yılın en az bir ayında şiddetli su kıtlığına maruz kalıyor. Günümüzde dünyanın en büyük yer altı suyu sistemlerinin üçte birinde su sıkıntısı var.”

“Su tasarrufunu teşvik edici paketler geliştirilmeli”

Sadece tarımsal sulamada değil evsel kullanımlarda da suyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine değinen Demir, şunları kaydetti: “Ülkemizde devam eden aşırı sıcaklık etkisi, mevcut su kaynaklarımızı önemli ölçüde etkiliyor. Büyük şehirler başta olmak üzere ülkemizin büyük bölümünde barajlarda su seviyesi kritik eşiklere ulaşmış veya ulaşmak üzeredir. Önümüzdeki kısa ve orta vadede sürecin ve etkilerinin derinleşerek devam etmesi bekleniyor. Tüm yerel yönetimlerin ülke politikalarına uygun kendi şartlarını revize eden acil eylem planı geliştirmeleri ve uygulamaya koymaları gerekiyor. Bu amaçla suyu anlatan ve tanıtan, su bilincini geliştiren, su tasarrufunun önemi ve uygulanışı ile ilgili her türlü eğitim, konferans, yazılı ve görsel bildirim ile çalışma yapılarak sorumluluğu altındaki kişi ve kurumlara farkındalık çalışmaları yapılmalı. Su tasarrufunu teşvik edici paketler geliştirilmeli, mevcut kaynakların korunumu, sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır”

AA

Okunma Sayısı: 376
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Su kıtlığı kapıda

    Yunanistan 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

    9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

    Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

    Vatandaş kartla geçiniyor

    KKM saatli bomba gibi

    Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

    Yakma, anlamak için oku

    Pentagon: Prigojin “öldürüldü”

    Faiz yükseltmekle ekonomi düzelmez

    Her yerde depremin izleri var

    Güven hizmet, perakende ve inşaatta da düştü

    Trump'ın sabıka fotoğrafı

    Myanmar ordusu yargılanmalı

    Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

    Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

    Ekran çocuklara zararlı

    Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

    Avrupa Birliği, Ben-Gvir’in ırkçı sözlerini "şiddetle" kınadı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Aceleye ne gerek vardı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’yu yad ederken
    Ali Ünal

    “Bilinmez” olarak yaşamak ve ölmek…
    Cevher İLHAN

    “Hani nas var’dı!?”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Benim şeyhim müceddiddir!”
    Risale-i Nur'dan

    Lisan-ı halin ile de Kur’ân’ı oku!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Hacdan sonra (H.S.)
    H. Muharrem OKUR

    Risale-i Nurlar ile Tedavi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.