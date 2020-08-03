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4 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

'Sular yükselecek, kıyılar yer değiştirecek'

03 Ağustos 2020, Pazartesi 23:30
Bilim insanları, deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle normalde 100 yılda bir görülen sellerin, 10 yılda bir görüleceğini, oluşan sel ve taşkınlar dolayısıyla gelecek 30 yılda 23 milyon kişinin etkilenebileceğini kaydetti.

Guardian gazetesinin ‘Scientific Reports’ adlı dergide yayımlanan küresel araştırmaya dayandırdığı habere göre, sera gazı emisyonunda kısmen düşüşler yaşanabilecek olsa da, insanların etkisi, kasırgaların artışı ve denizlerin kabarmasıyla sel ve taşkınlar daha sık görülebilecek. BBC’deki habere göre küresel ısınmanın sebep olduğu deniz seviyesinin yükselmesi okyanuslara uzanıyor ve buzulların erimesine yol açıyor. Bu, bu yüzyılın sonuna kadar, normalde 100 yılda bir görülen sellerin, 10 yılda bir görülebileceği anlamına geliyor. Bu da, dünya nüfusunun % 4’ünün sel ve taşkınlardan etkilenecek olması demek. Araştırmada sel ve taşkınlar açısından en riskli görülen bölgeler de şöyle sıralanıyor: Güneydoğu Çin, Avustralya’nın kuzeyi, Bangladeş, Batı Bengal, Hindistan’da Gujarat.

‘Tedbirler almak gerekiyor’

Raporun yazarlarından Melbourne Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Ian Young, Guardian gazetesine şu yorumu yaptı: “Kesinlikle sera gazı emisyonunu hafifletmemiz gerekiyor, ama bu sorunu çözmeyecek. Deniz seviyesi her halükarda yükselecek, bugün emisyonu düşürsek bile deniz seviyesi yükselmeye devam edecek çünkü buzullar yüzlerce yıl erimeye devam edecek. Sel altında kalan çok büyük alanlar var, alt yapı ve dolayısıyla ekonomi üzerinde de büyük etkisi oluyor. Sera gazı emisyonunu hafifletmenin çok büyük etkisi yok. Bu duruma ayak uydurmamız lâzım. Ya ağır mühendislik çözümlerine bakmalıyız ya da planlı çekilmelere, nüfusları taşımaya odaklanmalıyız. Bu oldukça zor. Ya da kıyılarda tabiat temelli savunma sistemleri olacak.” Melbourne Üniversitesi baş araştırmacılarından Ebru Kirezci de “Deniz seviyesinin yükselmesine ve iklim değişikliğine uyum sağlamalıyız” dedi ve şu tavsiyelerde bulundu: “Bundan tek çıkış yolu uyum sağlamak. Deniz duvarlar, bentler inşa etme, hava tahminleri, uyarı sistemleri veya kıyılardan çekilme, kıyılarda yaşayanların daha güvenli bölgelere taşınması gibi riski hafifletecek stratejileri benimsememiz gerekiyor.” Rapora göre bugün dünya genelinde yaklaşık 148 milyon kişi sel ve taşkınlara maruz kalıyor.

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