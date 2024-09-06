TEKNOFEST’e 1 milyon 650 bin başvuru

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları’nın finali Antalya’da gerçekleştiriliyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başladı. 1 milyon 650 bin yarışmacının başvurduğu yarışmalar, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapılıyor. Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmaların finalinde bin 270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele ediyor. Etkinlikte 4 gün boyunca projeleriyle yarışan gençler bir yandan da Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından düzenlenecek eğitim ve panel programlarına katılacak. AA

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