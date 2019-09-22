"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

TEKNOFEST İstanbul tamamlandı

22 Eylül 2019, Pazar 23:58
T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Yeşilköy Havalimanı’nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul sona erdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, "1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk. Burada genç kardeşlerimiz 50 bine yakın 19 farklı yarışma alanında teknoloji yarışması düzenlemişti. 50 bine yakın başvuru oldu. 17 bin takım başvurmuştu. Bunlardan finale kalan 10 bin öğrencimiz yarıştı. Bütün bu yarışmalar ülkemizin gelecekte teknolojide yükselen trendlerde bu genç kardeşlerimiz ülkemizin bayrağını en tepeye dikmesi için tasarlandı." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in çok büyük bir aile olduğunu, basının da bu ailenin bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Paydaşımız olan basın yayın kuruluşları var. Sizlerin verdiği destek de olmasa biz, TEKNOFEST'i hem ülkemize hem de dünyada diğer coğrafyalara duyuramazdık. 122 ülkeden katılım oldu, 81 ilimizden katılım oldu. İlk günlerde biraz da hafta içi öğrencilerimize yönelik düzenlemiştik. Son 2 günde 1 milyon 720 bine bu katılım ulaştı. Bunun yanında akademik kurumlarımız festivalimize destek verdiler. Onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bunun yanında yarışma yüklenicisi kurumlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarma ve emniyet burada büyük gösteriler yaptı. Askerimizin ve güvenlik güçlerimizin maharetini sergilediler. Tüm dünyaya sergilediler. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, sahil güvenlik, emniyet güçleri ve jandarmamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

AA

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor

    'Biden yanlış yaptı'

    KHK yarası derin

    İsrail'de Filistinlileri temsil eden partilerden Gantz önerisi

    KHK mağduriyetleri giderilsin

    Haber ve eleştiri suç olmaz

    Basın hürriyeti ve hukuk çağrısı

    Suriyeliler hâlâ evlerinden çıkamıyor

    Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 kişi öldü

    ABD'deki ölümlerde 'kimyasal madde' şüphesi

    Galatasaray, 3 puanı son dakikada Malatya'da bıraktı

    10 yıla tarlada üretici kalmaz

    Brüksel’de otomobilsiz farklı bir gün...

    Şantajı kabul edemeyiz

    Hong Kong'da tansiyon yeniden yükseldi: Göstericiler Çin bayrağını çöpe attı!

    Diyarbakır annelerinin eylemi 20. gününde

    ABD'den terör işgalindeki bölgeye 200 tırlık yeni sevkiyat

    Neslican Tay memleketi Rize'de defnedildi

    Yeni bir göç dalgası yaşanabilir

    '13 kişilik iş ilanına 6 bin kişi başvurdu'

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK yarası derin
    Yeni Asya'dan Size

    Olağanüstü toplantının ardından
    Genel

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, zoru emreder mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Tefekkür, gafleti izale eder
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap iklimi
    Cenk ÇALIK

    Kudret kelimeleri: Sinekler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berlin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.