TEKNOFEST İstanbul tamamlandı

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Yeşilköy Havalimanı’nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul sona erdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un kapanışında değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, "1 milyon 720 bin katılımla dünya tarihinin etkin festivali olmuş bu etkinliğe destek verdiği, gelip ziyaret ettiği için aziz milletimize en kalbi şükranlarımı iletmek istiyorum. TEKNOFEST kocaman bir takım oyunu. Bu oyunu ülkemizin tam bağımsız güçlü yarınları için kurduk. Burada genç kardeşlerimiz 50 bine yakın 19 farklı yarışma alanında teknoloji yarışması düzenlemişti. 50 bine yakın başvuru oldu. 17 bin takım başvurmuştu. Bunlardan finale kalan 10 bin öğrencimiz yarıştı. Bütün bu yarışmalar ülkemizin gelecekte teknolojide yükselen trendlerde bu genç kardeşlerimiz ülkemizin bayrağını en tepeye dikmesi için tasarlandı." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in çok büyük bir aile olduğunu, basının da bu ailenin bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Paydaşımız olan basın yayın kuruluşları var. Sizlerin verdiği destek de olmasa biz, TEKNOFEST'i hem ülkemize hem de dünyada diğer coğrafyalara duyuramazdık. 122 ülkeden katılım oldu, 81 ilimizden katılım oldu. İlk günlerde biraz da hafta içi öğrencilerimize yönelik düzenlemiştik. Son 2 günde 1 milyon 720 bine bu katılım ulaştı. Bunun yanında akademik kurumlarımız festivalimize destek verdiler. Onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bunun yanında yarışma yüklenicisi kurumlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarma ve emniyet burada büyük gösteriler yaptı. Askerimizin ve güvenlik güçlerimizin maharetini sergilediler. Tüm dünyaya sergilediler. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, sahil güvenlik, emniyet güçleri ve jandarmamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."