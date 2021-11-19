Telefonumuzu nasıl koruyalım?

Gelişen mobil teknoloji sayesinde cihazlarımızı hiçbir zaman yanımızdan ayırmamıza gerek kalmıyor. Özellikle akıllı telefonlarımız gün içerisinde vazgeçemediğimiz cihazlarımız arasında yer alıyor. Elimizden düşürmediğimiz telefonlarımızı daha uzun süre korumak için birkaç tavsiyeyi bir araya getirdik.

Olmazsa Olmaz Cep Telefonu Kılıfları

Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızı birbirinden farklı kılıflarla kullanıyoruz. Telefon kılıfları onları çizilmelerden, darbelerden ve tozlardan da koruyor. Telefon kılıfları arasında şeffaf modeller diğerlerine göre çok daha fazla tercih ediliyor.

Telefonunuzun Sıcaklığına Dikkat Edin

Cep telefonları en iyi olarak fazla sıcak olmayan ortamlarda kullanılabiliyor. Telefonunuzun sıcaklığını makul bir ayarda tutmak en verimli çalışma halini sağlıyor. Telefonunuzun ısınmasını önlemelisiniz çünkü kendisi aslında mini bir bilgisayar konumunda. Masa üzerinde işinizi yaparken veya evde şarj ederken telefonunuzu nerede tuttuğunuza dikkat etmelisiniz. Telefonun ömrünü uzatmak için bütün yüksek ısı kaynaklarından uzak tutun.

Kaliteli Powerbank Kullanımı

Eğer bir taşınabilir şarj cihazı ihtiyacınız varsa göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta var. Telefonunuzun pil ömrüne zarar vermeyecek kaliteli bir powerbank seçmeniz gerekiyor.

Koruma Hizmeti Satın Almak

Telefonlarımızın en kolay zarar gören kısmı ekranlar oluyor. Her ne kadar dikkatli kullansak da ve kılıf kullansak da ekranlarımız kolayca zarar görebiliyor. Bu tarz durumlara karşın satın aldığınız ekranların garantili satın almak ya da telefonunuz için bir koruma hizmeti satın alarak telefonunuzun kırılma tehlikesine tedbir alabilirsiniz.