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25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Telegram’ın geliri 1 milyar doları aştı

25 Aralık 2024, Çarşamba 03:59
Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamanın üç yıl önce para kazanma modeline geçmesinden bu yana ilk defa kara geçtiğini ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi.

Durov, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Telegram’ın reklam gelirlerinin de arttığına işaret eden Durov, “Telegram’ın 2024’teki toplam geliri 1 milyar doları aştı ve yılı kripto varlıkları hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervle kapatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

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