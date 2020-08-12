Temizlemek isterken telefonunuzdan olmayın

Dünya genelinde etkileri süren Covid-19 salgını nedeniyle kişisel hijyen tedbirleri önem kazandı.

Uzmanlara göre gündelik hayatta elden düşmeyen cep telefonları hijyen açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Kolaylıkla virüs ve bakteri yayabilen cep telefonlarında temizlik işlemi telefoncular tarafından yapılabilirken, Eskişehir’de telefon satıcısı Oktay Mengi, vatandaşların evlerinde de telefonlarını rahatlıkla temizleyebileceklerinin altını çizdi.

Mengi şunları aktardı: “Telefoncular olarak biz de müşterilerimizin yerine temizlik yapabiliyoruz ama vatandaşlar kendileri telefon temizliğini yapabilirler. Telefonlara zarar vermeyen temizlik maddeleri var ancak vatandaşların bunlara ulaşmaları biraz zor. Bu malzemeler olmasa da ıslak mendili kurutarak ve üzerine kolonya dökerek temizlik yapılabilir. Temizlikte dikkat edilmesi gerek bazı noktalar var tabi. Özellikle ekran kenarları, hoparlör, mikrofon ve kamera çerçevesine dikkat edilmesi önemli. Şarj soketlerini de diş fırçasına hafif kolonya dökerek temizleyebilirler. Bunu yaparken de tabi kolonyanın zararı olmaz diyoruz ancak aşırıya kaçılmaması gerekir. Fazla kullanıldığında ciddî sorunlar ortaya çıkabilir. Kamera arızası, mikrofon arızası ve ciddi ekran arızaları meydana gelebilir. Temizlik yapmak isterken telefonunuzdan olmayın.”