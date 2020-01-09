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9 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Toplumun yeni sigarası: Facebook

09 Ocak 2020, Perşembe
Dünyanın önemli teknolojik şirketlerinden Salesforce CEO'su Marc Benioff, teknoloji devi Facebook'un acilen nizama getirilmesi gerektiğini söyledi ve platformu “Toplumumuzun yeni sigarası” diye niteledi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin başkanına göre Facebook dünyada bir “güven krizi” oluşturdu ve bölünmesi gerekiyor. Salesforce genel müdürü Marc Benioff, teknoloji devinin acilen nizama getirilmesi gerektiğini söyledi ve platformu “toplumumuzun yeni sigarası” diye niteledi. Time dergisinin de sahibi olan Benioff son yıllarda artan eleştirilere bir yenisini ekledi. Independent’ın haberine göre, Facebook’u hedef alan bu eleştiriler, sosyal medyanın kullanıcı üzerindeki etkisinden yanlış bilgilerin internette eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte yayılmasına kadar uzanıyor. Teknoloji CEO’su Benioff “Facebook’un dünyadaki rolünün ne olduğuna dair algının temelden yeniden kurulmasını bekliyorum. Böylesi bir etki gücüne sahip büyük bir varlığa sahipseniz ve temel olarak, dünyanın durumunu iyileştirmek için güzel şeyler yapmıyorsanız, bence herkes sizi hedef tahtasına oturtacaktır” ifadelerini kullandı.

Güven krizindeyiz

Facebook’un toplumumuzun yeni sigarası olduğunu görebilirsiniz. Ne yazık ki nizama getirilmesi gerekiyor. Reklâmlarında kesinlikle gerçeklerle ilgilenmiyorlar. Bunu kendileri bile söyledi. Tam da bu yüzden gerçek bir güven krizindeyiz. Bu, Facebook’un bölünmesini ilk isteyişi değil. 2019’da Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı yorumlarda Benioff Facebook’un “bağımlılık yaptığını” ve “sizin için iyi olmadığını” söylemiş, “çocuklarınızın peşindeler” diye uyarmıştı. Facebook yorum talebine doğrudan cevap vermedi, fakat CEO’su Mark Zuckerberg 2004 yılında kurduğu şirketinin bölünmesine yönelik çağrıları her seferinde reddediyor.

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