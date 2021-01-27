Uzayda yürüdüler

Uluslararası Uzay İstasyonunda görevli Mike Hopkins ve Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonundaki (UUİ) Bartolomeo platformunda bulunan üç yüksek teknoloji laboratuvarından biri olan ve neredeyse bir yıldır aktivasyon bekleyen Colombus Avrupa Laboratuvarına, yüksek hızlı veri bağlantısı anteni kurmak için uzayda yürüdü.

Avrupalı ​​araştırmacılarla uydular ve yer istasyonları aracılığıyla daha hızlı iletişim sağlayacak küçük bir buzdolabı boyutunda yeni ve göz alıcı bir anten taşıyan astronotlara, Houston'daki Misyon Kontrol Üssünden Danimarkalı astronot Andreas Morgensen rehberlik etti.

Astronotlar ayrıca, bilimsel araştırmalar için kullanılan bir deney platformuna güç ve veri kablolarını bağladı.

SpaceX’in Mayıs 2020’de Uluslararası Uzay İstasyonununa gönderdiği Bartolomeo adlı platformun bir parçası olan laboratuvar, Uzay İstasyonunun robot kolu ile kuruldu, ancak etkinleştirilmesi bugün gerçekleşen uzay yürüyüşüne kaldı.

Astronotlar Hopkins ve Glover, istasyonun güneş enerjisi şebekesinin pil iyileştirmelerini tamamlamak için 1 Şubat'ta tekrar uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Bugünkü yürüyüş, Hopkins’in üçüncü, Glover’ın ise ilk tecrübesiydi.