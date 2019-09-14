Velilere ‘kişisel veri’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan yapılan açıklamada, “Okullar açıldı. Çocuğunuzun resimleri, okulu, ev adresi gibi kişisel bilgiler herkese açık şekilde paylaşıldığında kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için kullanabilir” denildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK), okulların açılmasıyla çocukların kişisel veri güvenliğinin korunmasının önem kazandığı vurgulanarak, velilere “Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi gibi kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde paylaşıldığında kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için kullanabilir” uyarısında bulunuldu.

Veri koruma bilinci aşılanmalı

KVKK’den yapılan yazılı açıklamada, veri koruma kültürünün özellikle gençlere ve çocuklara aşılanması gerektiği vurgulandı. Çocukların şahsî verilerinin korunmasında ebeveynlerin önemli sorumlulukları olduğuna değinilen açıklamada, çocukların ve gençlerin şahsî veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermesini beklemek için öncelikle onlara veri koruma bilincinin aşılanması gerektiğine değinildi.

Sosyal medyaya dikkat

Zararlı oyunlar ve sosyal medyada çocuğun verilerinin ele geçirilebileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bazen anne veya babanın sosyal medya üzerinde çocuklarıyla ilgili yaptıkları masum bir paylaşım bile suistimal edilebiliyor. Bundan ötürü ebeveynlerin de sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri, veri güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Teknolojinin ve internetin amacı dışında kullanılabilmesi, birtakım riskleri beraberinde getiriyor. “

Şahsî verilere dikkat edilmeli

Okulların açılmasıyla şahsî veri güvenliğinin korunmasının önem kazandığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı: “Okullar açıldı. Yeni bir eğitim dönemiyle birlikte çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliğinin korunması da önem taşıyor. Çocuğunuzun resimleri, okulu, doğum günü, ev adresi, gibi kişisel bilgiler herkese açık bir şekilde paylaşıldığında size veya çocuğunuza doğrudan veya dolaylı yollarla ulaşılabilir veya bu veriler kötü niyetli kişilerin eline geçerse başka amaçlar için de kullanabilir.” Açıklamada, ailelerin, şahsî verilerin korunması konusunda bilgi edinmek için Kurumun web sitesi “kvkk.gov.tr” üzerinde yer alan eğitici video ve rehberlerden yararlanabileceği, “Alo 198 Veri Koruma Hattı”nı ücretsiz arayarak destek alabileceği hatırlatıldı.