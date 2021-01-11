Whatsapp’tan çıkış sürüyor

Bilişim Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Uzman araştırmacı Ozan Güven, “WhatsApp’ı ne yapıyoruz?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda, “WhatsApp’ın eski, yeni, ve Avrupa Birliği Gizlilik Politikaları incelendiğinde topladığı veriler konusunda bir değişiklik olmadığı göze çarpıyor. Ana değişiklikler ise WhatsApp’ın kullanıcılardan topladığı bilgileri kullanma şeklinde değişiklik yapması. Dolayısıyla, WhatsApp Gizlilik İlkesi belgesinde ‘Bilgileri Nasıl Kullanırız’ kısmında önemli bazı değişiklikler yapıldı. Öncelikle, WhatsApp bu değişiklikle Facebook bünyesindeki tüm hizmetleri ‘birbirine bağlamayı amaçlıyor’ ve bu kapsamda daha önceden kısıtlı olarak kullandığı ‘sahip olduğumuz bilgiler’ kapsamında çeşitli amaçlar için işleyeceğini belirtiyor. Fazla uzatmadan en iyi alternatifin Signal olduğunu düşünüyoruz. Signal, Edward Snowden önerdiğinden beri bilinen ve kullanılan bir servis. Signal’in mottosu gizlilik ve minimum seviyede veri toplama üzerine kurulmuş bir yapısı var. Hassas bilgi asla toplanmıyor. Signal’in topladığı tek veri telefon numaranız ve bu veri servisi kullanmanız için gerekli. Fakat, telefon numaranızı Signal, kimliğinizle eşleştirmiyor” denildi.