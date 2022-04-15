WhatsApp’tan yeni özellik: Topluluklar

WhatsApp tarafından paylaşılan son bilgilere göre, birçok grup sohbeti ‘Topluluk’ sekmesinde birleşecek.

Yeni özellik sayesinde, binlerce alt grup sohbetine ev sahipliği yapan Topluluk sekmesi olacak ve bu topluluğa binlerce kişinin katılmasına izin verecek. Tek konu altında birbirinden bağımsız grupları sıralayacak olan Topluluklar, küçük sohbetlerin daha kolay organize olmasını sağlayacak. Duvar’daki habere göre konuyla ilgili WhatsApp’tan gelen açıklama şöyle: “WhatsApp Toplulukları sayesinde kullanıcılar ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, Topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek ve kendileri için önemli olan konularda daha küçük sohbet gruplarını kolayca oluşturabilecek” Haber Merkezi

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