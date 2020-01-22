Yeni bir gezegen daha

Bilim insanları yabancı gezegenler ararken, bize kendi dünyamızı anımsatan bir gezegen bulduklarında bambaşka bir heyecan yaşıyorlar.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, ‘TOI 700 d’ adlı gezegen, bu seçkinler grubunun en yeni üyesi. Gezegen, NASA’nın ‘Transit Exoplanet Survey Satellite’, yani kısaca ‘TESS’ adlı uydusu sayesinde uzak bir yıldız sistemindeki üç gezegenden biri olarak keşfedildi. Komşularının ve bilim insanlarının şimdiye dek tespit ettikleri gezegenlerin büyük çoğunluğunun aksine, bu gezegen Dünya ile aynı boyutta ve ev sahibi yıldızının etrafında, suyun yüzeyde sıvı halde kalmasını sağlayacak mesafede bir yörüngeye sahip gibi görünüyor. Keşif, Amerikan Astronomi Derneği’nin 235’inci toplantısında duyuruldu.

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