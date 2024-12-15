Yerli malı üreticiyi ve çalışanları da motive eder

Güçlü bir ekonominin temellerinin yerli üretim ve tüketimle atılacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güçlü bir ekonomi, kendi ürettiğini tüketen bir toplumla mümkündür. Ülkece yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde yerli malı kullanmak, yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda milli bir sorumluluktur” dedi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle açıklama yapan Palandöken, “Özellikle son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve küresel kriz, yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayinden soframıza gelen gıdalara, temizlik ürünlerinden tekstil sektörüne kadar her alanda yerli malı kullanabilmemiz, ülkemizin ekonomisi için atacağımız en önemli adımdır. Yerli üretime verilen destek, hem millî kaynaklarımızın etkin şekilde kullanılmasını sağlar hem de daha sağlam bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olur. Yerli ürüne olan taleple üretim kapasiteleri genişler ve bu durum istihdam artışını beraberinde getirir. Bu sağlıklı döngü ile ekonominin genelinde sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilir” diye konuştu. Adnan Solmaz / Ankara

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