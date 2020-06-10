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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Zirai ilaç tehlikesi!

10 Haziran 2020, Çarşamba 17:29
Araştırmalar, ekosistemdeki önemli rollerine rağmen böcek nüfusunun zirai ilaçlamaya bağlı endüstriyel tarım sebebiyle küresel çapta azalmakta olduğunu ortaya koydu.

Çevre örgütü Dünyanın Dostları Avrupa ve Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından yayımlanan "Insect Atlas 2020" isimli araştırmaya göre, böcek türlerinin yüzde 41’inin nüfusu azalmaktayken üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Araştırmada, 1950’den bu yana zirai ilaç kullanımının 5 kat arttığı, küresel olarak her yıl 4 milyon tonun üzerinde ilacın mahsullere püskürtüldüğü vurgulandı.

Küresel gıda üretimininin üçte birine doğrudan katkıda bulunan polen taşıyıcılarının tehlike altında olduğuna işaret edilen araştırmada, Avrupa’da arı ve kelebek türlerinden en az onda birinin yok olma riski altında bulunduğuna dikkat çekildi.

Araştırmada, 2030’a kadar organik tarımın artırılması, zirai ilaçların ve suni gübrelerin kullanımının sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Okyanuslar tehdit altında
1 milyon tür yok oluyor
Meksikalı bilim insanlarından endişelendiren araştırma

 

AA

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