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Ziyaretçilerini bekliyor

21 Şubat 2020, Cuma 17:55
"Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi" niteliğiyle Bursa'da inşa edilen Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) kapılarını 23 Nisan'da ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Bursa'da "Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı" olarak projelendirilip yapımı tamamlanan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nde 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi, dikey rüzgar tüneli, modern uçuş simülatörleri yer alıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan merkez 13 bin 500 metrekare alanda kuruldu.

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunacak.

"Uzay Katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak.

Mimarisiyle dikkati çeken, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül alan merkezin açılışı 23 Nisan'da yapılacak.

Hedef astronot yetiştirmek

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, Gökmen Projesi'nin, 2013'te göreve geldiklerinde ortaya koydukları vizyon projelerden biri olduğunu söyledi.

Burkay, Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Bu hedef belirlediğinde yaptıkları araştırmada, dünyadaki ilk 10 ekonomisine sahip ülkelerin uzay ve havacılıkta da aynı sıralamada yer aldığını fark ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin kendi teknolojisiyle ürettiği milli uydusunu yörüngeye yerleştirme projesinin olduğuna dikkati çeken Burkay, "Yörüngeye oturtacağımız ilk uydumuzun yanı sıra mutlaka milli astronota da ihtiyacımız var. Bizler de bu astronotun da Bursa'dan çıkmasını arzuluyoruz." dedi.

Burkay, dünyada bu alandaki farkındalık ve eğitim merkezlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da Smithsonian Enstitüsünün (Ulusal Hava ve Uzay Müzesi) olduğunu, Kanada ve Rusya'da bu tür merkezler bulunduğunu aktaran Burkay, şöyle devam etti:

"Biz de Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi diye bir proje ortaya koyduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu projeyi paylaştık. GUHEM'i 23 Nisan'da Türkiye'nin hizmetine açacağız. Merkez açıldığında Avrupa'daki en iyi, dünyadaki ise ilk 5 merkezden biri olacak. Özellikle farklı içerikleriyle değişik yaş gruplarının hem farkındalıklarını artıracak hem de uzay ve havacılık konularında eğitimlerin verileceği merkezimizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız."

"Türkiye Uzay Ajansının da en önemli merkezlerinden biri olacak"

İbrahim Burkay, gençlerin uzay ve havacılık alanlarına yönlendirilmelerinin önemine de değindi.

Merkezin öncelikli hedefinin yeni jenerasyonun bu alana ilgisini artırmak olduğunu söyleyen Burkay, şöyle konuştu:

"Bugün gençlere sorulduğunda kariyer planlamasında çok farklı meslekler karşımıza çıkabiliyor ama astronot, kozmonot ve uzay bilimleriyle alakalı alanlar maalesef çok fazla karşımıza çıkmıyor. Aslında bu merkezlerin ana amacı gençlere, yeni nesle bu alanları da gösterip bu alanlarla ilgili onların meraklarını uyandırmak. GUHEM, yeteneği olan kişileri de bu alanlara yönlendirecek önemli bir eğitim merkezi hüviyetinde olacak. Ayrıca merkez, dünyadaki örnekleriyle bire bir aynı olacak. Bu konuda yurt dışındaki merkezlerle ciddi iş birliklerimiz var. Özellikle Türkiye'de kurulmasını çok arzu ettiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile de çok yakın ilişkilerimiz var. GUHEM, Türkiye Uzay Ajansının da en önemli merkezlerinden biri olacak. Bu çalışmalar ülkemizin hedefleri doğrultusunda koordinasyon içinde yürütülüyor."

AA

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