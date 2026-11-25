Ahirete giden yakınlarımızla eğer bir telefon hattı kurmak mümkün olsaydı, bizden ısrarla ve öncelikle namazımızı tadil-i erkanla kılmamızı isterlerdi.

Neden namaz? Çünkü kıyamet gününde ilk sorgunun namazdan olacağını hadisler haber veriyor.1

“Mümin bir kul kabre konduğu zaman onun (başta namaz) salih amelleri çevresini sararlar ve onu müdafaa ederler.”2

Namaz ayrıca geçmiş bütün peygamberlerin önce ailesine sonra da ümmetine tebliğ ettiği en mühim ibadettir. “Biz Kabe'yi de insanların bir araya gelecekleri bir emniyet mahalli kılmıştık. Mü’minlere İbrahim’in makamını namazgâh edinin dedik. İbrahim’e ve İsmail’e ise tavaf edenler, orada ikamet edenler rüku ve secde edenler için Beytimi her türlü kirden ve putlardan temiz tutun’ diye emrettik”3 (İsmail as) Ailesine namazı ve zekatı emrederdi...4

İsa (as) daha beşikte iken Yahudilere peygamberliğinin delili olarak yaptığı konuşmada “...(Allah) bulunduğum her yerde beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namaz ve zekatı emretti”5 der.

Bediüzzaman Hazretleri de kendisini ziyaret veya yolda rastladığı işçilere tavsiyelerde bulunurdu. Farz namazlarınızı kılmak ve büyük günahlardan kaçınmak şartıyla ağır ve faydalı mesaileriniz birer ibadet olacaktır, diyerek onları namaz kılmaya teşvik ederdi.

Afyon Mahkemesi duruşması uzayınca namaz tehlikeye girmesin diye Üstad namaz için izin istediği halde verilmez. Bunun üzerine Üstad mahkeme heyetine “Biz namazın hukuku için burada bulunuyoruz, bundan başka bir suçumuz yoktur” der, heyetin şaşkın bakışları altında seccadeyi serer, namaza başlar.6

Bediüzzaman Ankara'ya geldiğinde mebusların namaza karşı lakaytlığını görür ve namaza dair bir beyanname neşreder.7 Bu beyannamenin neşrinden sonra birçok mebus içinde M. Kemal’in Bediüzzaman’a “...Seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin namaza dair şeyler yazıp içimize ihtilaf verdin.” der. Bediüzzaman da “Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur" diyerek (namazsız toplum isteyenlerin) dehşetli bir “put”(unu) kırdım”8 der.

Evet, namazın ne kadar mühim bir ibadet olduğunu Kur’an ve Hadis-i Şerifler ve başta Bediüzzaman olmak üzere bütün evliyaların tavsiyelerini bir kere daha anlatmaya çalıştık.

Haydi; kabirde ve sıratta bize nur olup yolumuzu aydınlatacak namazı tadil-i erkan ile kılmaya.

Dipnotlar:

1-Tirmizî, Mevakıd, 188; Ebu Davut, Salat, 149

2-Ebu Nuaym el hilye 2/325

3- Bakara Suresi: 125

4- Meryem Suresi: 55

5-Meryem Suresi: 31

6- Necmettin Şahiner ‘Son Şahitler Nesil Yayınları Son Şahitler 3, s. 38, Mustafa Acet’in hatırası

7- Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, Tarihçe-i Hayat 2007 s. 219

8-Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, Emirdağ Lahikası 2007, s. 422