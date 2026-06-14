Hoş sadalar ve kötü sadalar

Hazret-i Adem'den Peygamberimize (asm) kadar gelmiş 124 bin peygamberin hoş sadalarına 124 milyon evliyanın tevhid sadalarının da eklendiğini hayal ettiğimizde gök kubbede taninendaz eden kudsî sesleri dinlemek ne kadar hoş olur.

Allah’ın ve peygamberlerinin izinden giden, İslâma ve Kur’ân’a hizmet eden Allah dostlarının, Kur’ân, İslâm ve hilafeti muhafaza için harp meydanlarında şehit veya gazi olanların, özellikle içinde bulunduğumuz ahirzamanda İslâm deccaline karşı mücadelede Risale-i Nur hizmetinde bulunurken vefat edenlerin, ve safiyane sadece Allah’ın rızasını kazanmak için ibadetlerini yapan, elinden geldiği kadar, dilinin döndüğü kadar hakikatleri başkalarına anlatmaya çalışanların bıraktıkları sadalar...

İnsanlardan başka hoş sada bırakan Allah’ın o kadar mahluku var ki! Saymakla bitmez. Çiçekler, meyveler, ağaçlar, kuşlar, böceklerden, yıldızlara kadar…

Gecenin sessizliğini delip geçen o musika-i Rahmaniye, kendilerini yaratan Halık’ını medh-ü senadan başka, rızıklarını veren Razık’ını şükürden başka tam bir ihlâsla zikir ve ibadetleri ile meşgul olan orkestra misillü böceklerin bıraktıkları hoş sada…

Üstadımız Çam Dağında iken “Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine… Bir Kadir-i Zülcelalin haşmet-i Sultanına, birer bürhan-ı nurefşanız… Müsebbihiz, zikrederiz abidane…” 1 der. İşte aynen bunlar gibi, kâinattaki hoş sadayı dinlemenin zevkini hayal edebilir miyiz?

Resulullah (asm) Efendimizin Medine’ye hicreti anında sığındıkları mağaranın önüne ağını yaparak Peygamberimizi (asm) Allah’ın izniyle müşriklerden muhafaza eden örümcek, en zayıf hane olan yuvasını adeta sağlam bir kale duvarı yaparak tevhidi haykırıyor ve hoş bir sada olarak kıyamete kadar Kur’ân’da okunacaktır.

Kurtuluş savaşı sırasında İngiltere, Yunanistan’ın elli bin askerinin bütün silah ve teçhizatını karşılayacak ve ani olarak Anadolu topraklarına saldırma anlaşmaları yapılıyordu; Bediüzzaman Hazretleri o gece sabaha kadar uyumadı devamlı olarak “Ya Rab! Senin askerin çoktur. Bu mel’unlara fırsat verme” diye dua eder. (Molla Süleyman’ın hatırasından)

O gece Yunan kralı kendi maymunu tarafından ısırılır. Ve anlaşma uygulanmaz. Üstad Hazretleri yazdığı mersiyede “Ey maymun-i memnun… Cennetle müjdelenen hayvanların safına girdin; hem gazi, hem şehitsin” 2 der ve bıraktığı bu hoş sada ile Risale-i Nur Külliyatı’nda yerini alır.

“Rivayetlere göre, Hz. Salih’in devesi, Hz. Süleyman’ın Hüdhüd’ü ve karıncası, Ashab-ı Kehf’in köpeği gibi bazı hayvanlar, ruh ve cesetleri ile birlikte Cennete gireceklerdir.” 3

Kâinatta her şey zıddıyla bilindiğine göre hoş sadaların karşısında da kötü sadalar da olacaktır. Firavunlara, Nemrutlara, Şeddatlara, Dakyanuslara, Ebu Cehillere methiyeler yazılıp söylendiği gibi zamanımızda da İslâm deccali Süfyan için de övücü sözler de Levh-i Mahfuzun sayfalarında yerlerini alacaklar…

Ve “Amel defterleri açıldığında” 4 her insan ne söylemişse, ne yaptıysa hepsini karşısında bulacak ve hesabını verecektir.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 257.

2- Mücahit bir hayvan mersiyesi (Rümuz)

3- Alusî, Ruhü’l-Meani, s. 226; Kurtubî, Tefsir, c.1, s. 372.

4- Tekvir Suresi: 10.