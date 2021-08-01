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1 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Bulaşık elin marifetleri

Cevat Çakır
01 Ağustos 2021, Pazar
İnsan tahribatta sınır tanımıyor.

Fiil ve davranışlarında haddi aşarak ifrata gittiği için hem kendine hem de bütün varlıklara zarar vermektedir. Vasatta haddi aştığı için yeryüzünü kirlettiği gibi bulaşık eli uzaya da uzanmış orasını da bir çöplüğe döndürmüştür. BBC’nin bu konu ile ilgili haberi şöyle: ABD’deki Teksas Üniversitesi’nden Prof. Moriba Jah ve ekibi uzayda 26 binin üzerinde objeyi takip ediyor. Prof. Jah bunların yaklaşık 3 bin 500’ünün işlevsel uydular olduğunu, bir amacı olan şeyler olduğunu anlatıyor. Geri kalan diğer her şey çöp! Uzayda bir bakıma başı boş dolaşan bu objelerin hareketlerinin kestirilmesinin neden önemli olduğu konusuna gelince… 

Prof. Jah şöyle anlatıyor: “Süper yayıcı dediğimiz bir olay var. On yıllardır orada olan büyük roket gövdeleri saatli bomba gibi. Bir noktada ya patlayacaklar ya da bir şey onlara çarpacak ve binlerce parçaya bölünecekler. Navigasyon, zamanlama, finansal işlemler, meteorolojik uyarılar… Bütün bu hizmetleri sağlayan uydulara bir noktada bu çöp parçalarından biri çarpabilir ve bozabilir. İnsanların bu uzaydaki kaynakları kaybetmesinin etkisi büyük olur.”

Uzay çöplüğünün miktarı 1950’lerden bu yana artıyor ve işlevsel uydular için tehdit oluşturuyor.

Anne karnındaki bebeklerde mikroplast bulunması: Reuters’in haberine göre de anne karnındaki bebeklerin plasentalarında (rahimde gelişen doku) mikroplastik parçacıkları bulundu. Araştırmacılar ilk kez açığa çıkan bu bulgunun çok endişe verici olduğunu belirtti. Vücuttaki mikroplastiklerin insan sağlığına etkisi henüz tam olarak bilinmiyor. 

Ancak bilim insanları mikroplastiklerin uzun vadede zararlı olabilecek kimyasallar taşıyabileceği.

Mikroplastiklerin ambalajlardan, kozmetik veya ferdî bakım ürünlerinden gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Kan akışıyla taşınabilecek küçüklükte. Bulunan mikroplastiklerin çoğu 0.01 milimetre büyüklüğündeydi, bu da kan akışıyla taşınabilecek kadar küçük oldukları anlamına geliyor. Araştırmayı yürüten, İtalya’daki San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Hastanesi’nin kadın doğum bölümünün başındaki doktor Antonio Ragusa, “Bebekler artık sadece insan hücrelerinden oluşmuyor; biyolojik ve organik olmayan varlıkların bir karışımı” dedi. 

Mikroplastik kirlilik Everest Dağı’nın tepesinden okyanusların derinliklerine, sofra tuzundan insan organlarına gezegenin her yerine yayılmış durumda. Araştırmayı değerlendiren tabiatı ve insanları kimyasallardan korumak amaçlı çalışan Chem Trust vakfından Elizabeth Salter Green, “Bebekler artık önden kirlenmiş olarak doğuyor.”

Bilim insanlarını araştırmaları sonucu yapılan bazı yanlışlıklardan geri dönülüyor. Alınan bir kararla  Avrupa Birliği (AB) komisyonu çevre kirliliğiyle mücadele edebilmek için tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını yasaklıyor. Aralarında plastik çatal kaşık, torba ve çubukların da bulunduğu 10 ürünün kullanımının yasak olacağı uygulama  başlayacak.

İnsanlık artık şunu gördü: Fıtratın dışına çıkıldığı zaman zarar kendisine dönüyor. İnsanlık mecburî istikamet iktisada ve sade hayatı deneyecek gibi. Bugünkü politikaların insanlığın faydasına olmadığı anlaşılıyor. İnsanlığın ihtiyaçlarını dörtten yirmiye çıkarmak fıtrata aykırı bir yoldu. Artık dünyada gelişmeye başlayan sade hayat ve israftan kaçışa ihtiyaç vardır. Dünya nimetlerinin tek ellerde dolaşması ve kimi ülke vatandaşlarının dört dünyaya ihtiyaç duyacak kadar tüketim yapmaları gayretullaha dokunmaktadır. 

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