"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Gündem kumpası…

Cevher İLHAN
25 Haziran 2024, Salı
Dokuz günlük bayram tatili sonrası yoğunlaşan başkent gündeminde Meclis’in önüne getirilen konularla siyasetteki değişimlere dair bir yığın tartışma hararetleniyor.

Milyonlarca emeklinin zam beklentisine dair hükümetin tavrı merak edilirken, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı’nın neredeyse insanların teneffüs ettikleri havadan da vergi alan yeni ve ağır ek vergileri, milyarlarca liralık vergi muafiyeti tanınan, borçları silinen ve dolar garantili “yandaş şirketler”e ve sermayeye değil, vatandaşa salma salan “yeni vergi yasası” haftalardır tartışılan emrivakilerin başında geliyor.

Bu arada 1 Temmuz’da duruşması yapılacak “Sinan Ateş cinâyeti davası”nda yargının ne denli siyasetin hegemonyası ve vesâyeti altında olduğunun yine birçok yönüyle ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

“KONTROLLÜ MUHALEFET” TEZGÂHI…

Siyasi arenada “iktidar cephesi”nin ağır mağlubiyete uğradığı mahalli seçimler sonrası iktidar partisinde açığa çıkan rahatsızlık artarken, bazı muhalefet partilerinde kongre ve yönetim değişimleri ve yeni Meclis gruplarının kurulmasıyla siyasetin şekillenmesine dair gelişmeler devam ediyor.

“Yumuşama” - “normalleşme” paravanında iktidar partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi Genel Başkanı arasında başlayan “görüşmeler”in demokratik muhalefete kurulan bir komploya dönüştüğü istifhamlarıyla endişeleri gittikçe derinleşip artıyor.  

Zira partili Cumhurbaşkanı’nın “yumuşama” ısrarıyla “yeni anayasa”yı ortaya attığı, bakanlarla “gölge bakanlar” arasında da süren sözkonusu “görüşmeler”in demokratik ve hürriyetçi “yeni sivil anayasa” ve “demokratik parlamenter sistem”e dönüş değil, “tek kişilik ucûbe yönetim”i revize paravanında “50+1” yerine “yüzde 40” gibi rötuşlarla Erdoğan’ın önünün açılması hesâbına yeniden seçimini teminat altına alma ve “tek adam rejimi”ni tahkim maksatlı olduğu ortaya çıkıyor.

Hedefin yeni fahiş vergi ve zamlarla daha da derinleşen ekonomik çöküşten dış politikaya her alandaki savrulmaya karşı zaman kazanma ve oyalama oyunu olduğu her haliyle sırıtıyor. Siyasi iktidarın saplandığı çıkmazda muhalefeti de “suç ortağı” yapma tuzağının kurulduğu tesbitleri bir defa daha doğru çıkıyor.

“OTORİTER REJİM” OYUNU…

Amaç, yüksek faizlerle faiz lobisinden, tefecilerden, dolar spekülatörlerinden aldığı paralarla “tâlimatlı rakamlar”la hiber enflasyonu “düşüyormuş” gibi göstermek, muhalefetin eleştirilerini öteletmek, “yeni anayasa” söylemleriyle gündemi işgal edip koltukta kalmak.

Belli ki iktidardakilerin yıllardır ateşleyip alevlendirdikleri “kamplaştırma ve kutuplaştırma siyaseti” artık kâr etmediğinden, yine “algı yönetimi”yle “millet ittifakı”yla oluşan demokratik muhalefetin “yumuşatılması”, halkın demokratik tepkisinin söndürülmesi hedeflenmiş. Bu kumpasla “parlamenter sistem irâdesi” karartılırken, “otoriter rejim”i bir nevi “normalleştirme” tezgâhı işletilmeye yelteniliyor.

Gerçek şu ki topyekûn demokratik restorasyon için evvela Türkiye’nin temel problemi olan, yürütmeyi, yasamayı ve yargıyı vesâyet altına alan ve bütün kurumları çürüten “tek kişilik rejim”den kurtulması gerekiyor.  Bu demokratik zemin hazırlanmadıkça ne siyasette “normalleşme” sağlanır ve ne de demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü olur.

Başta ana muhalefet olmak üzere demokratik muhalefetin buna dikkat etmesi büyük önem taşıyor. 

Okunma Sayısı: 65
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce lüks ve şatafattan vazgeçin

    İsrail ordusu zulümde yine sınır tanımıyor!

    Bayramın trafik raporu: 68 kişi öldü

    Hac ibadeti sırasında 1301 kişi vefat etti

    AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması imkansız hale geldi

    Filistin'e destek mesajları nedeniyle zorunlu izne çıkarıldılar!

    ABD-Güney Kore-Japonya: En güçlü şekilde kınıyoruz

    Güney Kore - Seul'de bir fabrikada yangın çıktı: 20 kişi öldü

    Belçika - Anvers Belediyesi de İsrailli şirketle ticareti durdurdu

    Sakarya'da denize girme yasağı bugün de devam edecek

    Rusya - Dağıstan'daki terör saldırılarında 15'ten fazla polis öldü

    'Gazze'deki kriz bir kırılma noktasına daha ulaştı'

    İsrail 800 bin Gazzeliyi eğitimden mahrum etti

    Vergi paketi çiftçiyi de vuracak

    Kira artışında Avrupa birincisiyiz

    Netanyahu istifa

    ‘Kripto para’ görüşmesi başlıyor

    Yurt dışı harcı anayasaya aykırı

    Gazze’de 1 haftada 4 çocuk daha “açlıktan” öldürüldü!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Van’da buluşalım
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkunç faiz ve ödemelerinden kurtulmak için...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kore’de kutuplar savaşı
    H. Muharrem OKUR

    Yörüklükten akademisyenliğe
    Ahmet BATTAL

    Yargı dağıtan saraylar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da ehven-i şer
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Gündem kumpası…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Bayramların mesajı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.