"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Hûd Nebi’nin kavmi şükürsüzlük ve günahları sebebiyle helâk oldu

İbrahim Günaydın
10 Mayıs 2026, Pazar
(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

Hûd, Âd kavmine peygamber olarak gönderildi. Hûd peygamber,  Ahkâf bölgesinde insanları imana ve İslâm'a çağırdı.   "Ey kavmim! Allâh'a ibâdet edip kullukta bulunun. Hâlâ sakınıp takvâlı olmayacak mısınız." dedi. Kavmi onu beyinsizlikle suçladı.  Hûd da: "Ben beyinsiz değilim. Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim." (A'râf Suresi: 65-68)

"Ey kavmim! Ben sizden yaptığım tebliğe karşılık bir ücret para istemiyorum. Benim ücretimi beni yaratan verecektir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?" dedi. (Hûd Suresi: 51)

 Fakat kavmi, isyan ve inkârdan vaz geçmedi.

Şükürden şirke girdiler. Nankörlüğe ve günahlara devam ettiler.

Şükür nimeti ziyâdeleştirir. Nankörlük ise, nimetin azalmasına, yok olmasına ve çeşitli arzî, semavî afetlere ve hastalık gibi belâlara sebep olur.

Ad kavminin nankörlüğü, günahları ve şükürsüzlüğü yüzünden uzun süren bir kıtlık başladı.

Bunun üzerine Hûd nebiden yardım istediler.

"Cenab-ı Hak da sarı, kırmızı, siyah renkli üç bulut göndereceğini ve bunlardan birini seçmelerini istedi. Ad kavmi siyah bulutu seçti.  Bunun üzerine çok kuvvetli bir fırtına sonucu helâk oldular.

Hud peygamberin 150 sene daha yaşadığı rivâyet edilir. Mezârı ihtilaflıdır. Hûd; kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelip yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Mezarı, Zemzem ile Kâbe arasındaki Hicr'e defnedilmiştir. Veya kabri, Şam Emeviye Camiindedir. Hattâ Emeviye Cami'inin kıble duvarını Hûd nebi yaptırmıştır." (İsl. Ans. c.18. s.280. Ömer Fâruk Harman)

İman, ihlâs, istikâmet, sabır, şükür, zikir, fikir, iktisad, kanaat, tevazu, takva, ümit, şevk-i mutlak, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

