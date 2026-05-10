En güçlü sığınak (3)

Resulullah’ın en çok sevdikleri yemek olan tirid, gıdaların en faziletlisi olarak ekmek ve insanın fıtratına en uygun, gıdaların efendisi olan et ve yağın birlikteliğiyle hazırlanır. Eritilmiş tereyağı, ekmek ve et uygun miktarda karıştırılır. Bu yemek, bazen et yerine hurma ile de yapılabilir.

Değerli bir gıda olan sarımsağın kokusunu engellemek için, pişirilerek yenmesi, Resulullah’ın (asm) tavsiyeleridir. Damar ve kanalların tıkanmasını engeller. Sindirim sistemi fonksiyonlarını dengeler. İdrar söktürücü olup, kronik öksürükte faydalıdır. İki diş sarımsak ezilerek, balla karıştırılarak yenirse, balgam söktürücü olarak akciğerleri temizler. Vücut sağlığını koruyan özellikleri bulunmaktadır.

Cenab-ı Hakk’ın (cc), Kur’ân-ı Azimüşşân'da kasem ile övdüğü, mu’cize bir gıda olan incir, organizmanın fonksiyonlarına destek sağlayan şifalı bir meyvedir. Böbrek, dalak, mesane ve karaciğerin fonksiyonlarını destekler, kanalların tıkanmasına engel olur. Aç karnına yenirse, sindirim sistemini aktive eder. Badem veya cevizle yenirse, daha faydalı olur. Kronik öksürükte faydalı olup, sinir sistemi fonksiyonlarını da güçlendirir.

Resulullah’ın (asm) “Bu siyah tohumlara (habbetü's-sevde) önem veriniz. Çünkü o ölüm hariç bütün dertlere devadır.” (Buharî-Müslim) buyurdukları çörekotu, organizmayı bütün atık maddelerden arındırır, tıkanan kanal ve damarları açar, sindirim sistemini temizleyerek güçlendirir. Toz haline getirilerek, balla karıştırıldıktan sonra sıcak su ile içilirse, böbrek ve mesanedeki küçük taşları düşürür. İdrar ve âdet kanamasını söktürücü etkisi olup, emzirme süresince içilirse, süt salgılanmasını arttırır. Nefes darlığında faydalıdır. Çörekotu yağı, burna 3-4 damla damlatılırsa, nezle ve gribal enfeksiyonlarda artan hapşırma reaksiyonunu rahatlatır. Hemoroit sıkıntılarında şifa kaynağıdır.

Resulullah (asm), hastalanan Sa’d ibni ebi Vakkas’ı (ra) evinde ziyaret ettiklerinde, bir hekim çağırılmasını söylediler. Zamanın tanınmış hekimi Haris ibni Kelede davet edildi. Hekim hastayı görünce, bir tehlike bulunmadığını, kendisine hurma ile çemeni birlikte pişirerek yedirmelerini tavsiye etti. Bu uygulama ile, hasta şifaya kavuştu. Çemen, suda pişirilerek içildiğinde öksürük, bronşit ve nefes darlığına faydalı olduğu gibi, balgamı söktürerek göğüs ve boğazı yumuşatır. Bağırsak hareketlerini düzenler. Çemen, hurma, bal veya incirle pişirilirse daha etkili olacaktır.

Resulullah (asm) “Aile halkına evde yiyecek bulunup bulunmadığını sorduklarında, “sadece bir parça kurumuş ekmek ve sirkeden başka bir şey yok “dediler. Getirmelerini istediler. Getirilince yemeye başladılar. Hem yiyor, hem de “Sirke ne güzel katık! Sirke ne güzel katık!” diyorlardı.” (Müslim). Sirke organizmayı atıklardan arındırır. Vücuda huzur ve rahatlık verir. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenler. Çeşitli yollarla vücuda giren toksik maddeleri zararsız hale getirir. İç organ fonksiyonlarını destekler, iştah açıcı olarak etkilidir.

Resulullah (asm) buyurdular ki: “Reyhan ikram edilen kişi, reddetmemelidir. Zira reyhan hafif bir hediye ve hoş kokuludur.” (Müslim). Reyhan, kalbe huzur ve mutluluk verir. Evde bulundurulması da bu faydayı sağlar. Kurutulmuş yaprakları toz haline getirildikten sonra, zeytinyağı veya gülyağında bekletilirse, hemoroit sıkıntısında şifaya vesile olur. Tohumları, öksürük ve akciğer kanamalarında fayda sağlar, karın sancılarında antispazmodik etkili, aşırı safra salgısını azaltır. İdrar söktürücü etkilidir. Baş ağrılarında rahatlatıcıdır, rahat bir uykuyu davet eder. Kalp fonksiyonlarını güçlendirir. En kolay uygulanabilecek, en hafif bir hediye olan reyhan sünnetinin, evlerde bir saksıda bile olsa, ihya edilmesinin sevapları yanında, evlere de huzur ve şifa kaynağı olacaktır.

