“İşgal projeleri”nden barış ve birlik çıkmıyor -1

İktidar mahfilleri, “yandaş medya” ve “maaşlı troller”in erkenden “Suriye kurtuldu!” sığ propagandalarıyla, aldatıcı yalan yaygaralarla, “zafer!” çığlıklarıyla gerçekler saptırılıyor.

Algı operasyonlarıyla 100 yıllık plânlarla “teslim” aldıkları Irak ve Libya ve Suriye’den sonra Trump’un tâlimatıyla ABD ve İsrail’in İran’a hatta Irak’a saldıracağı tehditleri savrulurken, “Türkiye’nin de ‘hedefte olduğu” vakıası karartılıyor.

O denli ki ABD’nin İsrail’le milyarlarca dolar harcayıp silâhlandırdığı, İngiltere gibi küresel ağababaların bölgeyi tefrika fitnesinde istimal ettikleri taşeronları “PKK’nın Suriye kolu” PYD/YPG’yi devre dışı bırakıp tasfiye ettiği uydurması pompalanıyor.

Ecnebilerin İslâm ülkelerinde desiselerle imha ve ifna entrikalarından vazgeçtikleri zehâbıyla “işgalcilerin projeleri”nden medet umuluyor…

“SÖMÜRÜ SENARYOLARI”LA KARGAŞA!

Öncelikle soruyoruz; işgalci istilâcıların hegemonya ve çıkarları hesâbına 1916’da bölgeye “İsrail devleti” hançerini saplamakla dayattıkları İngiliz-Fransız mâmulü “Sykes-Picot tefrikası”nın yeni versiyonu “âlem-i İslâma suikast olan gaddarâne Sevr Muâhedesi”nin günceli olan, Fas’tan Afganistan’a yirmi iki İslâm ülkesinden mezhebî-etnik ayırımlarla bölüp parçalayarak en az elli “devletçik” çıkarma tefrikası amaçlı “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” ile mi “Suriye’nin siyasî birliği” sağlanacak? (Şualar 619, Kastamonu Lâhikası 17.)

Veya Siyonist damadının evanjelik danışmanlarla dayattığı “yüzyıl plânı”yla Kudüs’ü başşehri ilân ettiği soykırımcı İsrail’in, Suriye’nin Golan Tepelerini, Şeyh (Hermon) Dağı’nı işgalle ülkenin yüzde 30’unu güdümüne almasına, Dürzü bölgesinde bayrak dikmesine, Şam’ı bombalamasına arka çıkan Trump’un haydutça operasyonlarıyla mı “Suriye’de barış temin edilecek?”

Her fırsatta övgüler dizdiği Şara’yı sık sık “İsrail’e karşı çıkma!” diye tembihleyen Trump’ın “empeyalistlerin peyki kadim işbirlikçileri” PYD/YPG’ye “özerklik- otonomi” üzerinden kurduracağı zâlimlerin taşeronu “uydu devlet”le mi “ülkenin toprak bütünlüğü” korunacak?

Ya da İsrail’in bölge egemenliği uğruna soykırımla en son en az 100 bin mâsum Filistinli’yi katlettiği Gazze’yi “turizm, eğlence merkezi ve kumarhane yapma” ve bölgedeki hidrokarbon, doğalgaz ve petrolünü sömürme peşindeki Trump’ın sömürü senaryolarıyla mı “bölgeye istikrar” getirilecek?

FİTNE, İFSAD VE TEFRİKA…

Hatırlanacağı üzere, işgalci ecnebiler Irak’ı işgalle “özgürleştirip” kurtaracaklardı; “demokrasi, barış ve istikrar” getireceklerdi. Bunun için Irak’ı işgale giden en az 65 bin -akabinde 100 bine çıkarılacak- Amerikan askerlerinin ağır silâhlarıyla İskenderun’dan Nusaybin’e konuşlanmaları için bütün ikazlara rağmen ilk AKP hükûmetince “1 Mart (2003) tezkeresi” çıkarıldı.

Ancak iktidar grubundan 100’e yakın milletvekilinin katılımıyla millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in mâlum “tezkere”yi reddetmesi üzerine, 1 Eylül 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun “Türkiye’nin 7 deniz, 6 hava limanının gizli mahiyetteki ABD’nin askerî personel, silâh, mühimmat, ana teçhizat ve askerî malzemenin ithal, ihraç, nakil ve dağıtımı tebliği”yle Müslüman komşu Irak’ın işgaline “resmen” arka çıkıldı.

Peki, Irak “özgürleşip kurtuldu” mu? En az bir buçuk milyon insanın katledildiği Müslüman komşu ülke, itildiği istikrarsızlıkla üçe bölünüp kaosa sürüklendi. Bütün enerji kaynakları yarım asra varan sahte “anlaşmalar”la Amerikan-İngiliz-Yahudî şirketlerine peşkeş çekildi.

Bediüzzaman’ın beyânıyla, ecnebi zâlimlerin ve Müslüman milletlere musallat ettikleri maşalarının “işgal ve kargaşa projeleri”nden “barış ve birlik” çıkmıyor; “fitne, ifsad ve tefrika” daha da yaygınlaşıp derinleşiyor. (Lem’alar, 155)

Peki, “ecnebilerin işgal projeleri”nden kurtuluşun çâresi nedir?