"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Rey-i vahid”in “dış politikası”

Cevher İLHAN
31 Ocak 2024, Çarşamba
Finlandiya’dan sonra İsveç’’in NATO üyeliğinde asıl problem, tıpkı 14-28 Mayıs seçimleri öncesindeki gibi “dış politika”nın da iç siyaset malzemesi yapılması.

Ancak asıl çarpıklık, bir yıldır süreç boyunca Cumhurbaşkanı’nın defalarca “başta olduğum sürece NATO’ya giremezler!” restlerine rağmen sözkonusu ülkelerin üyeliklerinin onaylanmasının ötesinde, yine yaman çelişkili çarkın ötesinde “tek kişilik rejim”in ABD ile ilişkilerinde tâvizli skandal emrivakilere mâruz kalınması.

Mâlum her iki ülke için “NATO üyeliği”ni kapalı kapılar arkasında Biden’le “pazarlık” konusu haline getiren Cumhurbaşkanı’nın, askeri uzmanların ifadesiyle F-35 savaş uçaklarına karşı “ikinci jenerasyon” durumuna düşen ve dünyada artık belirli sayıda ülkede kalan “F-16’ları alma şartı” yerine getirilmeden “tek kişilik hükûmetin apar topar “tasarı”yı Meclis’in önüne getirmesiyle açığa çıkan kırılganlık…

HEP TÜRKİYE’YE KAYBETTİRİLİYOR…

Daha da vahimi, Ege’deki on sekiz adayı işgal edip silâhlandıran Yunanistan’da yeni askeri üsler açıp savaş uçağı anlaşmaları yapan Amerikan yönetiminin bu ülkeye 40 adet F-35, firkateyn, C-130 kargo uçağı ve tank verilmesini Kongre’ye bildirimde bulunmasına karşılık Türkiye’nin taleplerinin ötelenmesi.

Yıllardır hangarlarda bekletilen S-400 füzelerine karşılık Türkiye’ye bir buçuk milyar dolar ödeyip satın aldığı F-35 savaş uçaklarının verilmeyip “üretim ortak programı”ndan çıkarılması.

Belli ki Amerikan yönetimi, yine topu Kongre’ye atarak Türkiye’nin talebinin savsaklanmasını üzerinden atma işgüzârlığına başvuruyor.

Zira her ne kadar Biden Kongre’deki etkili isimlere, Beyaz Saray Kongre’ye “mektup” göndererek Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışı için resmi bildirimde bulunsa da Kongre’den geçeceğine dair hiçbir güvence yok. Amerikan Kongresi’nin gönderilen tasarıları “tâlimat”la gözü kapalı tartışmadan geçirmediğini herkes biliyor.  

Gerçek şu ki AKP iktidarında ve “tek kişilik yönetim”de Dışşileri’nin ve diplomasinin dışlandığı öngörüsüz, sığı ve kısır “dış politika”, Cumhurbaşkanı’nın “Bu makamda olduğum müddetçe o teröristi alamazsın!” diye meydan okuduğu Rahip Brunson’ın, Trump’ın “ekonominizi mahvederim!” tehdit tweetleriyle “akıllı ol, aptal olma!” tahkirli “mektubu” üzerine apar topar cezaevinden çıkarılıp aynı gün Amerika’ya uçurulması; “gazeteci değil terörist, asla iâde edilmeyecek!” restini çektiği Alman vatandaşı Deniz Yücel’in Merkel’in telefonuyla alelâcele tahliye edilip derhal Almanya’ya iâdesindeki gibi çelişkili çarklarla hep Türkiye’ye kaybettiriyor.

Suriye’nin kuzeyinde ABD 50 bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla silâhlandırıp 100 bin militanına “ordu” kurdurduğu PYD/YPG’yi “terör örgütü” olarak tanımadığı gibi Türkiye’nin sınırında Suriye’nin etnik ve mezhebi iftiraklarla bölünüp parçalanması hesâbına taşeron terör örgütüne füze üssü tesisine Ankara’dakilerin ses seda çıkarmamasında olduğu gibi.

TEHDİTLERE, ŞANTAJLARA MÂRUZ!

Ya da ABD’nin “CAATSA” ile dayattığı “ağır ekonomik yaptırımları”yla bu ülkedeki on milyarlarca dolarlık “Halk Bank”-“Zarrab” davalarını ve “Cumhurbaşkanı ile âilesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajı ortadan kaldırılmadan, “terör örgütü”ne her türlü lojistik ve askeri desteğe devam eden Washington’a tavır alamamalarında görüldüğü gibi.

Bundandır ki on beş günlük süre olmasına rağmen Amerikan Kongresi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ıslak imzalı aslını istemesinin, “imzalı onay”ı apar topar kuryeyle Amerika’ya göndermek zorunda kalınmasının “dünyaya ayar veren ülkeyiz” iddialarını boşa çıkardığını nazara veren Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın “Türkiye’nin uluslararası arenadaki itibarının zedelendiği, ‘ayar verilen ülke’ durumuna düşürüldüğü ve uluslararası alanda horlanmasına neden olduğu” tesbiti dikkat çekici. (gazeteler, 27.1.24)

Hâsılı bu kırılganlık, Bediüzzaman’ın, tehdit ve şantajlara mâruz “her tarafa çevrilmeye müstaid (teşne) bir ince tel” zâfiyetindeki kırılgan “rey-i vâhid-i istibdadın (tek şahıs otoriterliğinin)” “dış politikası”nın iflâsı olarak kayıtlara geçiyor.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de geçici ateşkes görüşmelerinde ‘ilerleme kaydedildi’

    İlaçlar pahalı, aktarlar doldu taştı

    Şirket fakir, patron zengin

    İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen "soykırıma" devam ediyor

    İspanya, Filistinlilere yardım ajansı UNRWA'ya desteğe devam edecek

    Teksas'taki 'dikenli tel' krizinin sebebi neydi?

    Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gelirin yarısı yüzde 20’ye

    TMO’da 552 ton ürün kaybolmuş!

    İsrail'i karara uymaya zorlayın

    Filistin halkına yaptırım sorumsuzluktur

    Meydan okuyor ve kışkırtıyor

    İngiltere’de elektronik sigara satışına kısıtlama geldi

    Motorin 43 liraya dayandı

    ‘1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor’

    Yasa değişmeden İstanbul'da 157 rezerv alan ilan edildi - Büyük çoğunluğu Kanal İstanbul etrafında yoğunlaştı

    Zatürre vakalarında olağan dışı artış

    10 işsizden biri Türkiye’de

    Yerli ilaç sanayimiz desteklenmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ABD’deki siyonist işgal
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar da adalet de hutbeler de vesayet altında!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir “hâdisât-ı azîme” vücuda gelecek
    Şükrü BULUT

    12 Eylül partilerini (ANAP ile AKP) millet iradesiyle seçmedi...
    Orhan Ali YILMAZ

    55 milyon dolara “Astronot” olmak…
    Ahmet BATTAL

    Homo homini wormus lupus wolfus
    Raşit YÜCEL

    Sıkıntılı günler
    Risale-i Nur'dan

    Hukuk sû-i istimal edilmemeli
    Faruk ÇAKIR

    Vatandaşın hakkını kim savunacak?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bilimler Allah’ı anlatır: Tesadüfe yer yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.