Tahran’daki Astana zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı’nın “YPG/PYD unsurlarının sınırımızdan en az otuz kilometre öteye tamamen çekilmesi”ni tekrarı, AKP iktidarında on bir yıldır Şam yönetiminin devrilmesi üzerine bina edilen inadına “Suriye politikası”nın yanlışlığını bir defa daha ortaya koyuyor.

Aslında Cumhurbaşkanı’nın “Astana garantörlerinin yanımızda olmasını istiyoruz, bize gerekli desteği vermeliler” cümlesi “beklentiler”in karşılanmadığının ifadesi olurken, on altı maddelik ortak bildiride Reisi ve Putin’in “Suriye’ye askeri müdahaleyle sınırların ihlalinin terörle mücadeleye yardımcı olmadığı” perspektifiyle “Suriye’nin kuzeyinde ve bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın ancak ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde sağlanabileceği hususuyla sınır ötesi saldırılara karşı durma kararlılık” teyidi Ankara’nın çıkmazı olarak kayıtlara geçiyor. Özellikle “Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik her türlü müdahalesini ve ‘tampon bölge’ girişimlerinin kabul edilmeyeceği” açıklamalarıyla “gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri ile terörle mücadele kisvesi altında komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere sahada her türlü girişimin reddi”, Erdoğan’ın öteden beri “harekâtın amacı” olarak gösterdiği “güvenli tampon bölge”nin Suriye’nin bölünüp parçalanmasına zemin hazırlayan bir “emperyal proje” olduğunun açık ikrarı oluyor; hem de bizzat Erdoğan’ın da imzasıyla…

BİR “EMPERYAL ECNEBİ PROJESİ”

Ne var ki buna rağmen dönüşte havada “iktidara iliştirilmiş” akredite gazetecilere “yeni bir askeri operasyon gündemimizde yer almaya devam edecek” diye hâlâ “tampon bölge”de ısrarı garabeti, Ankara’dakilerin en son Tahran’da attıkları imzanın aksine komşu ülkeye askeri operasyon saplantısını bir defa daha ifşa ediyor.

Ve “Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçı ve sürdürülebilir çözümündeki öncü rolü”ne vurgu yapıldığı “bildiri”nin ikinci maddesindeki “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile ‘Birleşmiş Milletler şartı’nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli bağlılıklarını vurgulamışlardır. Bu ilkelere evrensel olarak saygı gösterilmesi ve kim tarafından yapılırsa yapılsın hiçbir eylemin sözkonusu ilkeleri zayıflatmaması gerektiği” tesbitine açıkça aykırı çarpıklığı açığa çıkarıyor.

Oysa “tampon bölge”nin Fas’tan Afganista’a 22 İslâm ülkesini “özgürleştirme”, “değişim ve dönüşüm” adı altında mezhebî ve etnik tefrikalarla bölüp parçalamayı hedefleyen BOP ifsadıyla, ABD Dışişleri Konseyi kıdemli üyesi Philip Gordon’un Irak ve Libya gibi Suriye’nin de bölünmesini amaçlayan bir “Amerikan - İngiliz ecnebi plânı” olduğu ortada.

KARIŞIKLIK VE KAOSU DERİNLEŞTİRİR

Bu bakımdan, Türkiye’nin yıllardır Kuzey Irak’taki terör kamplarını havadan vurup dağı taşı bombaladığı sınır ötesi askeri harekâtların bir işe yaramadığı, bizzat Genelkurmay eski başkanları ile komutanların yakınmalarıyla tescil edilirken, Ankara’dakilerin hâlâ Suriye’yi de çökertecek, tamamen “büyük İsrail projesi”nin önünü açacak Türkiye’ye ve bölgeye hiçbir faydası olmayan “Kuzey Irak” cenderesinden sonra bu ülkede karışıklık ve kaosu derinleştirecek “Kuzey Suriye” iftirakı fitnesi tuzağına düşüren “tampon bölge”nin ardına düşmesi oldukça çarpıcı.

Gerçekten, “tampon bölge” ile Türkiye’yi Müslüman komşu ülkenin topraklarında “işgalci” durumuna düşürüp “savaş” ve “cephe ülkesi” haline getirmek neden? Halbuki Suriye’nin ve bölgenin barış ve istikrarı, Kuzey Irak’taki “uçuşa yasak bölge”de olduğu gibi muhataralı, ecnebilerin işgal ve sömürü projelerine altyapı oluşturan fevkalâde tehlikeli “tampon bölge” türü çözümsüzlüklerde değil, Ankara’nın Şam’la diyalog ve işbirliğinde.

Ankara’dakiler artık gün gibi aşikâr bu gerçeğe çalışmalı…