"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

“Yalana fazla revaç veren propaganda-i siyaset”…

Cevher İLHAN
15 Haziran 2022, Çarşamba
Bir yandan “dezenformasyon yasası” adı altında “gerçeğe aykırı haberler” perdesinde siyasi iktidarın başarısızlıklarını eleştiren medya ve sosyal medya sindirilip susturulmaya çalışılırken, oluşturulan korku iklimi kırılganlığında kamuoyunu yanıltan dezenformasyonlar devam ediyor.

“Tek kişilik yönetim”de başta ağır ekonomik kriz olmak üzere eğitimden tarıma, sağlıktan, sanayiden dış politikaya bütün alanlardaki fiyaskoların üzerini örtme katakullileri gırla gidiyor.  

Basın İlân Kurumu’nun kanuna aykırı olarak siyasi iktidarın hatalarını eleştiren gazetelerin ilân hakkını kesme hukuksuzluğuyla, RTÜK’ün “tepeden tâlimat”la siyasi iktidarı eleştiren televizyonlara verdiği ağır cezalarla basın ve ifade hürriyetini tahrip eden çarpık baskılara başvuruluyor. 

Cumhurbaşkanı’nın “bu kardeşinize yetkiyi verin” sözüyle verdiği vaadlerin aksine fahiş zamların, enflasyonun, faizin, dövizin katlandığı ekonomik çöküşte yeni yeni manipülasyonlar tezgâhlanıyor. 

BAŞKALARININ ESERLERİNİ KENDİNE MAL ETME GARABETİ  

Bütün taahhüdleri boşa çıkmakla artık millete vereceği vaadi, söyleyeceği sözü kalmayan iktidardakiler, yirmi-otuz sene, hatta yarım asır önceki hükûmetlerin eserlerini kendine mal ediyor.  

Hâlâ iktidara “psikolojik bağı” bulunan seçmeni bloke etmek ve özellikle gençlerin oylarını devşirmek için gerçeklerin çarpıtılmasına yelteniliyor.   

“İnsafsızca propaganda” ile “kesinlikle hatasını kabul etmemek, her fiyaskoyu ‘dış güçler’e, başkalarına yüklemek, ne kadar büyük yalan söylense ve ne kadar tekrarlansa o kadar etkili olur hesabıyla göz göre göre gerçekler tersyüz ediliyor.  

Bundandır ki 1954 doğumlu Cumhurbaşkanının “tek partili dönemde 75 öğrencili sınıflarda okudum” ifadesine benzer  AKP’den 67 sene evvel 1955’te DP iktidarında inşa edilen “Ankara’daki Havalimanı”nı biz yaptık” çıkışıyla merhum Menderes’in eserlerini sahipleniyor. 

“SIDKIN HAYÂT-I İÇTİMÂİYE-İ SİYASİDE ÖLMESİ” VAHAMETİ

“Nasılsa ne söylense kananlar var” saikiyle “siyasi iktidara iliştirilmiş yandaş meddah medya kanalları”, bütün bu telkinleri “doğruymuş” gibi sürekli tekrarlıyor.

Hâsılı, Bediüzzaman’ın “propaganda-i siyâset, yalana fazla revaç verdi” tesbiti tam tecelli ediyor. (Sözler, 452) Daha 1911’de Şam Emevî Camiinde yüzden fazla âlime, on bini aşkın cemaate hitâbesinde dikkat çektiiği “sıdkın (doğruluğun) hayât-ı içtimâiye-i siyaside (siyasi hayatta) ölmesi” vahameti sergileniyor. (Hutbe-i Şâmiye, 26-27) 

Maksat, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in devre dışı bırakıldığı “otoriter ucûbe sistem”de dibe vuran “hibrit demokrasi”yi kamufle etmek, “tepeden tâlimatlar”la yargının “siyasetin sopası” olarak kullanılmasıyla dayatılan haksızlık ve hukuksuzlukları perdelemek. 

Seçim öncesi yine “kimlik siyaseti”yle kin ve öfkeyi tahrikle tetikleyen kamplaştırma - kutuplaştırma kargaşasında toplumdaki ekonomik yıkım travmasını karambola getirtmek…

Ne var ki “millet uyanmış; mugalâta (yanıltıcı çarpıtmalar) ve cerbeze (demagoji) ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir” tesbitiyle “hakikat telâkki olunan hayalin -yalanın, aldatmanın, hilenin- ömrü kısadır”; gerçekler bir bir açığa çıkıyor. (Divân-ı Harb-i Örfî, 51)

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya'ya neden ilan vermiyorsunuz?

    Yunan Milletvekili Grigoriadis: Bizi kullanıyorlar, Yunanistan devasa bir ABD üssüne dönüştü

    'Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum'

    Milli Takım namağlup devam ediyor

    Zelenskiy'den ABD'nin eleştirisine tepki

    Selimiye’de kapsamlı restorasyon sürüyor

    Ekonomik kriz tercihleri etkileyecek

    Meksika'da 5 kişide daha maymun çiçeği virüsü gözlemlendi

    İş yapmadan maaş alanlar bütçeye yüktür

    AKP’ye kendi çocukları bile oy vermeyecek

    Cumhurbaşkanına hakaretten 48 bin soruşturma

    Ukrayna’da 55 ülkeden savaşçı var

    Akşener: Halk faturayı sandıkta kesecek

    İki başkana kesin ihraç

    İsrail’in işgali derhal sonlanmalı

    'Savaşın bedeli Ukrayna için çok ağır ve korkunç'

    ABD - Californiya'da yeniden yangın alarmı: 2500 ev tahliye edildi

    'Polise tokat atılması çok çirkin, dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir'

    Haftalık Koronavirüs Tablosu açıklandı

    Yüz binlerce öğrenci hafta sonu yapılacak YKS'ye odaklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya'ya neden ilan vermiyorsunuz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir ihtida hikâyesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bölücülük ve gericiliğin çaresi Risale-i Nur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilere rahmet okunmuyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Çarklar nasıl dönecek?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Yeni Asya, vazifesini yapıyor
    Genel

    Yunan Milletvekili Grigoriadis: Bizi kullanıyorlar, Yunanistan devasa bir ABD üssüne dönüştü
    Furkan Alyakut

    Yapay zekâ dünyanın sonunu getirir mi?
    Cevher İLHAN

    “Yalana fazla revaç veren propaganda-i siyaset”…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.