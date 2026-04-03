ABD/İsrail’in İran’a saldırıları: Dünya düzenini yeniden şekillendirir mi?-2

Muhammet ÖRTLEK
03 Nisan 2026, Cuma
ABD/İsrail’in İran’a 28 Şubat 2026’da başlayan saldırılarının, dünya düzenini yeniden şekillendireceği değerlendiriliyor.

ABD güçlerinin 03 Ocak 2026’daki operasyonuyla Venezuela’nın başşehri Caracas’dan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi esir alınmıştı. ABD/İsrail saldırılarıyla Tahran’da 28 Şubat 2026’da İran’ın dinî lideri Ali Hamaney ve üst düzey devlet yetkililerinin öldürülmeleri, uluslararası sistemin egemen-eşit aktörü iki devletin, birinin liderini kaçırmak ve diğerini öldürmek, uzun yıllardır geçerli diplomatik normlara ve devlet egemenliğinin geleneksel uygulamalarını hiçe saymaktır.

Nükleer güç veya faaliyetlere sahip İran’a saldırılarla, Kuzey Kore’nin “nükleer hayatta kalma eşiğini yeniden değerlendirdiği düşünülüyor.” Zaten Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-Un, nükleer müzakerelere girmesi beklenmiyor. Tam tersine “Doğu Asya’daki Yeni Soğuk Savaş mimarisindeki rolünü sağlamlaştırmaya yönelecektir. Hatta ABD baskısına karşı koymak için Moskova ve Pekin’le stratejik uyumunu hızlandıracaktır. ABD/İsrail’in İran’a saldırılarının, Ortadoğu’da olduğu gibi Hint-Pasifik Okyanusu ve Kore Yarımadası’nın ötesindeki güvenlik dinamiklerini de yeniden şekillendirmesi ihtimallerdendir.

Diğer taraftan ABD’nin 7 Ocak 2026’da yayınlanan Başkanlık Muhtırası’yla 66 adet uluslararası kuruluştan çekilerek, çok taraflılığı rafa kaldırdığı; ABD’nin Barış Kurulu belgesini, Davos’ta 22 Ocak 2026’da imzalayarak, BM’nin Güvenlik Konseyi’ne alternatif arayışı da söz konusu.

Trump yönetimindeki ABD’nin uluslararası hukuku, genel-geçer diplomatik normları ve devlet egemenliğinin geleneksel kurallarını hiç sayan değişimi, Avrupa’dan Doğu Asya’ya kadar bölgesel güvenlik dinamiklerini eş zamanlı yeniden şekillendirdiği düşünülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Mart 2026’da ülkesinin “nükleer cephaneliğini genişletmek için açıkladığı planın ardından, Fransa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra muhtelif silâh başlığı miktarında artış gözlendi. Fransa, caydırıcılığını yükseltilerek, müttefikleri Almanya ve Polonya’ya nükleer kapasiteli unsurlar konuşlandırmayı teklif etti.” Böylece Macron fiilen “ABD nükleer çatısı altındaki tam bağımlılığın sonuna işaret ederek, gelişmiş caydırıcılığa yöneliyor.” Macron’un bu strateji değişikliği, AB’nin giderek daha öngörülemez hâle gelen ABD’den kendisini izole etmek adına özerk bir stratejik duruşu hedeflediğini, Avrupa kolektif güvenliğinin temelden yeniden yapılandırılmasını da gün yüzüne çıkartıyor. Yani kendisine yeni düzen arayışındaki ABD karşısında, AB/Avrupa’da kuracağı muhtemel güvenlik teşkilatıyla NATO’dan bağımsızlaşması muhtemeldir.

Doğu Asya’da da Başbakan Takaichi Sanae 8 Şubat 2026’da Japonya’daki seçimleri büyük bir zaferle kazanarak, “Japonya’nın pasifist anayasasında temel revizyona gidecek, siyasî çoğunluğa sahibiz” beyanatı, Maduro’nun kaçırılması, Hamaney’in öldürülmesi ve Fransa’nın nükleer silâhlanmasını genişletmesiyle art arda gelmesi önemli. Çünkü sıralanan tüm bu gelişmeler, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzaladığı anlaşmaların prangalarından kurtularak, “kendi özerk savunma duruşuna geçişini hızlandırması için kritik katalizör rolü oynayabilir.” Tokyo, ulusal savunmasını güvenceye almak amacıyla, mevcut ordusunu geliştirme ve nükleer caydırıcılık hakkında iç tartışmalar yaşayabilir.

Savaş, güç ve dünya düzeninin yeniden şekillendirileceği tartışmalarının ortasında, Güney Kore’de Lee Jae-Myung’un farklı bir yol izlemesi muhtemeldir. Seul, Güney Kore-ABD arasında 29 Ekim 2025’te imzalanan Nükleer İşbirliği Anlaşması’nda yapılacak revizyonlardan yararlanarak, Ortadoğu’daki savaştan kaynaklı krizi yönetme yolunu seçebilir. Seul’un bölgesel tehditlere karşı nükleer denizaltı tercihi ihtimal dahilindedir. Yani Seul yönetiminin, daha büyük ölçekte “demokratik, çok taraflılık, ilkeli özerklik; küresel barış için ahlâkî ve diplomatik temelin silahlanmaya değil, uluslararası hukuk ve normları öncelediği” yönünde bir eğilimi var.

Sonuçta ABD/İsrail’in İran’a saldırılarının, Ortadoğu’da olduğu gibi Avrupa, Asya ve Hint-Pasif’te güvenlik dinamiklerini de yeniden şekillendirmesi ihtimaller arasındadır.

    Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Oyun oynarken çamura saplandılar

    "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

    "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

    Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

    "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

    Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

    İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

    Mültecilere güvenli yollar açın

    Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

    On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

    TÜİK, pazara çıksın

    İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

    Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

    Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

    Vatandaşın banka borçları artıyor

