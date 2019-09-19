Demokrat Menderes

Demokrat Parti Genel Başkanı maznun ve şehit Adnan Menderes mezarı başında anıldı. Bu ülkeye yaptığı hizmetler asla unutulmayacak ve bıraktığı eserler kıyamete kadar kalacak inşallah.

Ne zaman Adnan Menderes adını duysam bir hüzün basar. Yakın tarihin en masum başbakanını, bir zamanlar bu ülkeyi idare ettiğini sanan ve şu anda adı-sanı bile bilinmeyen zorbalar astı.

Ancak bu ülkeyi yöneteceğini sanan ve kendilerine daima payidar kalacak olan zihniyet, bu milletin gücünü hesap edemedi. Gün geldi, devran döndü.

Millet, bağrından çıkmış evlâtlarına sahip çıktı.

BEDİÜZZAMAN’DAN AÇIK DESTEK

Esasen Bediüzzaman Said Nursî, 1923 yılı başında Meclis’te yaptığı konuşmanın ardından, Ankara’nın siyasî havasından rahatsız olup Van’a giderek, mesaisinin tamamını iman hizmetine teksif etmişti.

Yıllarca siyaset konuşmadı, basını takip etmedi. Hatta İkinci Dünya Savaşı’yla bile ilgilenmedi.

Ve nihayet çok partili hayata geçişle birlikte ilk kez seçimde “aleni” bir biçimde Demokratları destekledi.

Menderes’in ismini anarak açık bir şekilde destek istedi. Nur Talebelerine bu yönde uyarılarda bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes’i duâlarına dahil etti.

MENDERES’İN GRUP KONUŞMASINDAN…

O karmaşık dönemi anlamak için Merhum Başbakan Menderes’in, meclis kayıtlarına geçmiş sözlerine bir kulak kabartalım isterseniz:

“İsmet Paşa, kendi zamanında, ‘Ben memleketi idare ediyordum’ diyor. O devirde bu memleketi çocuklar da idare ederdi. Çünkü herkesi susturmuş, bir tek kendisi konuşuyordu, memleketi de böyle idare etti ve bu memleket seneler senesi olduğu yerde saydı.”

…

“Uzun seneler bir fetih hakkı olarak bu memlekete sahip oldukları zannında olanlar, hayatlarının ileri devresinde ruhlarına girmiş olan bu kanaati değiştirmek imkânını bulamazlar. Kendileri, Allah tarafından memur olunmuş insanlardır! Telâkkileri böyledir.”

…

“Bütün seçimlerde mağlûp olurlar, yine de memleket bizimledir, derler. Hükümet işlerinde şimdiye kadar hiçbir muvaffakiyet (başarı) göstermemişlerdir. Gölge etmesinler, biz başka ihsan istemiyoruz.”

…

“1946 Türkiye’si ile 1954 Türkiye’si arasında asır farkı değil, çağ farkı vardır.”

“SİZ DARAĞAÇLARI KURDUNUZ”

“Siz bu rejimi devraldığınız zaman darağaçları kurdunuz, o (İnönü) zannınca bu memleketin sahibidir. Tek başına memlekete tesahüb ediyor (sahip çıkıyor) ve tek başına bu memleket hakkında konuşuyor. Bunu, bu hakkı nereden alıyor? Biz sizin gibi istilâ veya fetih hakkına dayanarak mı geldik bu iktidara?”

…

“(İsmet Paşa) 1946’da kendisinin mebus seçilmediğini bilmiyor muydu? 4 yıl gayri meşrû devlet reisliği (Cumhurbaşkanlığı) yaptığını İsmet Paşa bilmiyor mu? Vatandaşların haklarını iptal etmek yolunda bizzat emirler vermemiş miydi? İsmet Paşa milletvekillerini takip etmek için bütün milletvekillerinin peşlerine hafiyeler koymamış mıdır?”

…

“Bu memleketteki zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. (İsmet Paşa) hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe vermek isteyen adamdır. Paşa yeter artık! Bu memleketi bizim gibi memleketin içinden gelmiş olan insanlar idare etsin!”

…

“Millete mal olmuş inkılâpları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılâpları tasfiye edeceğiz.” (Nitekim Arapça ezan yasağı millete mal olmamış inkılâplardan olduğu için kaldırılmıştır.)

…

“Türk milleti Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır. Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir. Hakikî mü’min ve samimî Müslüman olanlar din hürriyetinden tamamen emin olabilirler.” (DP Grup Konuşmasından, 1955)

…

Menderes’in niçin idam edildiğini işte bu satırlarda aramak gerektiğine inanıyorum.