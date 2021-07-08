Birlikte yeni programlarda buluşmayı temenni ediyoruz

Her ne kadar yorucu da olsa çok bereketli bir programı geride bıraktık. Daha bereketli, bol nurlu, istifadeli, istifazalı okuma programlarında buluşmayı temenni ediyoruz.

—Dünden Devam—

Ankara’dan Selma Yılmaz (51): Rabbim hepinizden razı olsun, çok güzel bir okuma programıydı. Sabah namazlarından sonra, sabahın nuruyla kalktığımız o geziler, tefekkürler, pırıl pırıl kızlarımız, teyzeler sanki yıllardır beraberiz gibi şevk veriyordu. Anlatılmaz, yaşamak lâzım. Kızımın en güzel ilk hediyesi Nurlar’dan, ablalarından gelen sürpriz belge alması… Emeğinize sağlık, bir daha görüşmek ümidiyle.

İstanbul’dan Şükran Gül Durum (38): Allah her birinizden ebeden razı olsun. Esasında bu yıl Barla’ya yalnız gelmeye niyet etmiştim. Ruhumu gıda-i manevinin menbaından, âleme intişar etmiş Risale-i Nurlar’la besleyerek her bir köşesinde azamî istifade edecektim. Kısmet denen şey kaderde takdir edildiyse eğer, bunun çok daha küllisi ile şahs-ı manevinin azalarına şevk ve heyecan ile yaptırdığına şahit oldum. O da hiç düşünmediğim halde, çocuklarımla birlikte Barla’da okuma programına gitmekti. Gruptaki paylaşımınızdan hemen sonra çocuklarla istişare edip karar verdik. Evet hep birlikte Barla’ya gidecektik. Üstadımıza misafir olmaya… Büyük bir heyecanla beklenen güne eriştik elhamdulillah. Sıhhat ve afiyetle vardık. Müşfik Üstadımızın kutlu beldesine… Masum evlâtlar onun evlâd-ı manevisi hükmündeydi. Bu nisbetle benim için bir başkaydı anlamı, bir nevi Babaocağı…

Gelmemizle Tesisin bahçesi çocukların şen sesleriyle dolmuştu. Yorgunluk nedir dinlemeden hazırlıklarını yapan genç kardeşlerimi gördükçe içlerindeki hizmet aşkının ne denli büyük olduğunu gördüm. Hususan çocuklar için programa yurt dışından gelerek büyük özveri ile çalışan Kevser kardeşim Rabbim yolunu açık, ömrünü imanda ve Kur’ân’da daim eylesin inşaallah.

Tuba kardeşim, Elif kardeşim, Zeynep kardeşim, Şeyma kardeşim ve Berfin kardeşim ömrünüzün en kıymetli gençlik zamanını dem ve damarlarınıza nüfuz edecek bir güzelliği defter-i amelinize ilmek ilmek nakş ettiniz. Maşaallah barekellah. Rabbim ömrünüz boyunca sizleri şahs-ı maneviden ayırmasın. Tahkiki imanla dolu ömürler nasip etsin inşaallah. Ve dahi İzmit’in nadide hanımları, sizleri de ayrıca teker teker tebrik ve teşekkür ediyorum. Hasılı Kelâm; niyet kendime idi, kısmet çocuklara da, nasipse hepimize oldu elhamdulillah… Bir başka hizmet zemininde buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

İstanbul’dan Elif Savaş (42): Selâmun Aleyküm. Barla’ya benim ikinci, Latife Reyyan ile ilk kamp tecrübemiz. Tecrübe kelimesi çok yalın kalır yaşadıklarımız ve hissettiklerimizin yanında. Online eğitimlerde, ablaları ile yaptıkları sohbetler de, ettikleri duâlarda, ne istersiniz çocuklar diye sorduklarında “BARLA’YA KAMPA gitmek isteriz”. dediklerine bizler şahid olduk. Pandemi döneminde olduğumuz o günlerde çok da ihtimal vermemekle birlikte, Rabbim dilerse neden olmasın diyerek o günahsız yavruların duâlarına gönülden amin dedik. Bizi kampa götürecek olan otobüsümüz geldiğinde Latife Reyyan bir arkadaşına selâm verdi, nerden tanıyorsun şaşkınlığını yaşarken, online dersten, diye birbirimize bakıp mutlu olduk. Ve o andan sonra yol boyunca ve kamp süresince, her daim birlikte hareket ettiler. Onların uhuvvet, samimiyet, birbirlerine olan muhabbetlerine şahid olmak paha biçilemeyen bir değerdir. Ve ancak bu değerin Nur Talebesi olmakla yaşandığını biliyoruz. Kardeşini kendine tercih ettiren ruhun adıdır YENİ ASYA. Biz Barlaya öyle bir muhabbetle, şevkle ve heyecanla gittik ki, yol boyunca ablaların bize yaşattığı güzellikler ile uzun olacağını düşündüğümüz yolculuğumuz ilâhiler çocuk şarkıları, Risale-i Nur dersleriyle adeta bir bayram sevincine dönüştü. Bu sevinç ve heyecan ile de yolculuğumuzun nasıl geçtiğini anlayamadık. Bir hafta boyunca yapılan programlar, seminerler, edilen ziyaretler, bizleri bambaşka bir manevî atmosferin içerisine misafir etti. Barla, taşında, toprağında, havasında, sokağında kardeşlik ve uhuvvet duyguları ile bize Mekke-i Mükerreme’yi yaşattı. İnanın her anımızda böyle idi. Bu yaşanılan manevî güzelliklerden ayrılmak Harem-i Şerif’ten ayrılıyor gibi bize çok ağır geldi. Çok teşekkür ediyoruz YENİ ASYA İZMİT çok teşekkür ediyoruz BARLA. Misafirperverliğin ile bizi bağrına basmanı unutmayacağız. Ve duâ ediyoruz ki bu güzellikler ebeden daim olsun. Evet ÜSTADIM, müjdesini verdiğin FECR-İ SADIK GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR. “Yeni Asya nur saçan bir meşalesin, inletiyor cihanı, imanlı sesin…” Son olarak, “Mümkün olsa kalacaktım, bir ömür boyu Barla’da” ilâhisini bütün kamp arkadaşlarıma hediye ediyorum. Tekrar buluşmak üzere.

Gülsüm Kalkan: Rabbim hepinizden razı olsun. Sizin vesilenizle ilk Barla nasip oldu bana. Görür müyüm bir gün Barla’yı diye düşünürken sizler vesile oldunuz. Kızımın programından dolayı bence nasip oldu. Çok güzeldi, şahsım adına hiç unutmayacağım.

Bursa’dan Vildan Ağrak (46): Benimde çocuklar gibi Barla’da ilk kampımdı. Ruhum ve kalbim çocuklarla (çocuk diyorum, ama benim gözümde onlar adam olmuş çocuklar) o kadar hemhal oldu ki onlardan aldığım enerji ile günde 2,5 saat uykuyla sabahki tefekkür gezilerine koşuyordum. (Bu arada genç kalmış ellerindeki bastonlarla Çam Dağı’na çıkan ablaları unutmak olmaz). Bu kampı muhteşem olarak tarif etsem asla abartmış olmam. Hani ilkler hep bir başka olur ya, duygularımı tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Bu arada çocuklarımızın hazırladığı programları gördükçe çocuk, ama büyük ciddiyetiyle kamp sorumluluklarını yerine getirdiklerini gördükçe, 9 yaşında erkek evlât annesi olarak bir tarafım hep hüzünlendi. Dilerim onların da böyle çok istifadeli kampları olur. Rabbim daha nice bol istifadeli uhuvvetli kamplar ve programlar nasip etsin diyorum. Bu muhteşem programı ve birbirinden istifadeli dersleri hazırlayan abla ve kardeşler’den Allah ebeden razı olsun tekrarını nasip etsin inşaallah.

Gebze’den Nurefşan Köseoğlu (30): Ruhların, gönüllerin birbirine kavuşma bayramı gibiydi Barla kampı. Ne büyük bir nimetmiş bir bütün buluşmak. Online değil gözgöze dizdize ders okumak... Herşey medar-ı teselli olan kardeşlerimiz ile güzel.. Ve okuma programında tesislerimizi cıvıl cıvıl neşelendiren çocuk sesleri Barla’yı ümitvar kılan halleri bizleri geleceğe dair sevindirdi. Allah bu programı organize eden bütün abla ve kardeşlerimizden razı olsun ..

Gebze’den Nuriye Önder (29): Karantina ve yasaklardan sonra hem bizler hem çocuklarımız için maddî-manevâ öyle iyi gelen bir program oldu ki… Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kızımın ilk kampının böyle geçmesi de beni ayrıca çok duygulandırıyor. Anne ve çocukları ile ilk olarak organize edilen bu güzel program umarım bir “geleneksel Barla anne-Çocuk kampı“ olarak devam eder.

Ankara’dan Sümeyra Önder (25): Herkesten Allah razı olsun. Özellikle İzmit cemaatinden ve çocuklarla ilgilenen ablalardan. İstifadeli bir programdı elhamdülillah.

Ankara’dan Zehra Yalçın (44): Benim için çok feyizli ve çok bereketli bir programdı. Üstad Barla’ya ‘sürgün’ edilmek istenmiş, ama sanırım ehl-i dalâletin eliyle Barlaya ‘sevk’ edilmiş. Havası, tabiatıyla insanın bir çok lâtifesine inanılmaz etki ediyor. Tabi bizim için orada Üstadın varlığını hissetmek, Risale-i Nur’un manevî havasını teneffüs etmek inanılmaz güzeldi.

İstanbul’dan Ayla Garzanlı Ağrak (40): Bu programa vesile olan herkesten Allah ebediyen razı olsun. Geleceğin küçük Nurcularının dimağlarına, ruhlarına aşılanan Nurlu feyizleri ve ilimleri daim eylesin. Rabbim bu güzel bahçelerde buluşturduğu gibi ebedî âlemde de Firdevs bahçelerinde buluşturmayı, Peygamberimize (asm) ve Üstadımıza komşu olmayı hepimize nasip etsin.

Gebze’den Esra Kından (34): Herşey için çok teşekkür ederiz. Çok şükür Rabbim nasip etti, sizler de vesile oldunuz. Katılan herkesten Allah ebeden razı olsun.

Kocaeli’den Emine Singil (40): Rabbim tekrarlarını nasip eylesin. Emeği geçen bütün kardeşlerimizden, ablalarımızdan Allah razı olsun. Çok güzel bir programdı.

Kocaeli’nden Nuray Serim Hasbaş (45): Aziz, sıddık, sebatkâr, fedakâr Barla okuma programının Nurlu Kahraman Talebeleri. Her ne kadar yorucu da olsa çok bereketli bir programı geçirdik hamdolsun. Daha bereketli, bol Nurlu, istifadeli, istifazalı okuma programlarında buluşmak duâsı ile Allah’a emanet olunuz.

Konya’dan Tuğba Işın (34): İzmit cemaatini bu muhteşem organizasyondan dolayı tebrik ediyoruz, Allah binlerce kere razı olsun. Hassaten çocuk programlarını organize eden çok kıymetli gençlerimiz, sizler hep duâmızda olacaksınız.. Programda tanışma ve kaynaşma fırsatı bulduğumuz kardeşlerimizle muhabbetimizin perçinleşmesinden çok memnun olduk.

Ankara’dan Eslem Nur Akçınar (11): Okuma programı harika ve güzel geçti. Dinlediğim Risale-i Nur dersleri neticesinde tesettüre başladım inşaallah. Faaliyetler, oyunlar ve geziler çok eğlenceli geçti. Bir çok çocuk namaz ve tesettür konusunda düşünce ve fikir kazanmıştır benim gibi. Arkadaşlarımla hemen kaynaştık, zaten online derslerden tanıştığım bir kaç arkadaşım da vardı. Beraber özel okuma saatlerinde Barla Lâhikası’nı okuyorduk, çok güzel geçiyordu. Zaten en güzel anlardan biriydi özel okumalar. En sevdiklerim şunlar oldu;

Geziler (Çam Dağı, Cennet Bahçesi, Üstadın 1. İle 2. Evleri), Özel okumalar, Dersler, görevlili ablalarım ile vakit geçirmek.. Aslında hepsi birbirinden güzeldi. Hepsi Üstadımızın Barla’da bıraktığı muazzam izler. Beni çok etkileyen mekânlar ise namaz taşının olduğu yer, 11. Sözün yazıldığı yer oldu. Program benim için çok faydalı oldu ve neredeyse bu programda hayatımın kararını aldım tesettüre başlamam beni ne kadar mutlu etti bilemezsiniz. Anneme, ‘Biz hep böyle devam edelim, akşam Risale-i Nur dersleri okuyalım.’ dedim. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Gebze‘den Elif Rana Önder (8): Kamp çok çok güzeldi. Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız. Dünyamdaki en güzel kamp ablaları sizlersiniz. Kamp ve kamptaki geziler hayal ettiğimden çok daha güzeldi. Bizlerin Barla’ya gitmesine vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sizler hep kalbimde olacaksınız...

Gebze’den Ervanur Kından (8): Kamp o kadar güzeldi ki hep oradaymış gibi hissettim. Keşke daha çok kalsaydık. Gezip gördüğümüz yerleri çok beğendim, tekrar olmasını çok istiyorum. Bütün ablalarımdan Allah razı olsun iyi ki buna vesile oldunuz.

İstanbul’dan Hatice Büşra Durum (8): Yolculuğa çıkmadan önce çok heyecanlıydım.Yolculuk çok güzeldi ilâhiler, yeni arkadaşlar, ikramlar hepsi harikaydı. Barlanın bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Yaptığımız etkinliklere bayıldım. Gittiğimiz yerlerde çok güzeldi. Üstad dedenin evi, Cennet bahçesi, çınar ağacı, karakavak ve oradan akan dere, Çamdağı, ders yaptığımız mescid çok güzeldi. Barladaki her yeri her şeyi çok sevdim. Bir daha olsa yani gidebilirsek yine gelirim katılırım inşaallah. Bizimle ilgilenen Tuba, Kevser, Nurefşan, Elif, Şeyma ve Berfin ablalarıma çok teşekkür ederim. Allah’a emanet olun.

İstanbul’dan Beyzanur Ağrak (10): Benim için Barla okuma programı çok güzeldi ve eğlenceliydi. Allah herkese tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. Programda tanışma, eğlenme ve ders yapma fırsatı oldu emeği geçen ablalarımızdan Allah razı olsun.

Kocaeli’den Şuranur Özer (6): Üstadımızın çınar ağacına sarılırken, Üstadımıza sarılıyormuş gibi hissettim. Cennet Bahçesi’nde Üstadımla birlikte gezdim. Nurefşan ablam Üstadımın birinci evinde ders okurken Üstadımız ders anlatıyor gibiydi. Emeği geçen bütün ablalarımdan Allah razı olsun.