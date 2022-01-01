Çıkış yolumuz sandıkta

“Devlet organlarının tamamının liyakat üzerinde temsil edilmesi, vatandaşın düşünce ve ifade özgürlüğünü tam yaşaması. Bu bağımsız yargı sayesinde olur. İnşallah kazasız, belasız sandık kurulur ve Güçlendirilmiş Parlamenter rejime geçeriz.”

Demokrasi için el ele - İzmir'de Millet İttifakı - 2

RÖPORTAJ: YENİ ASYA / İZMİR

Demokrasi için elele sloganıyla başladığımız ziyaretlerimize İYİ Parti’nin İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ı yerinde ziyaret ederek devam ediyoruz. Samimî, sohbet havasında geçen görüşmemizin önemli kısımlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kırkpınar, önce Demokrasinin açılımı ile ilgili bir giriş yaptı: Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabiî sistemimiz Demokrasi. Hem Cumhuriyette ve hem de çok partili hayat içinde Devlet organlarını, devleti yöneten, idare eden hükümetlerdir. Siyasî partilerin milletten aldığı destek ve teveccüh, son olarak Mecliste (Parlamenter sistemden bahsediyorum) ya tek başına iktidar oluyor veya koalisyon oluyor.

Siyasetin bugün bulunduğu noktada kirlenmiş, itimat edilmeyen, dünle bugünü birbirine karıştırıp, yeni bir şey söylemiş gibi milletin huzuna çıkıp, ağzını bozan devlet yöneticilerinin artık ülkede bugün itibariyle makbul karşılanmadığı kanaati var bizde. Bizim siyasetten muradımız, millete hizmet ederek Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bizim düsturumuz bu. Partinin kurucularının kahir ekseriyeti de siyasete bu manada bakar. Çünkü vatan varsa, üzerinde yaşayan insanların topluluğuna millet denir. Milletin kadim bir millet olduğunu bilerek, üzerinde yaşadığımız. toprağa da, millete de bizim borcumuz var.

Biz halkımıza şu mesajları veriyoruz: *Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. * Biz projeye değil, ranta karşıyız. *Biz çözeriz.

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- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Ben 1960 doğumluyum. Babam bir köy öğretmeni. 1946’da istifa ederek siyasete giriyor. 1950’de Demokrat Parti iktidara gelince 1950’den 1960’a kadar İl Daimî Encümen Üyesi olarak vazife yapıyor, Erzurum’da. 27 Mayıs 1960 ihtilâli olunca, o zamanki garnizon komutanı babama; “çoluk çocuğunu al ve buradan gidin” diyor. Ben o zaman 4 aylıkken İzmir’e göç etmişiz. İlk ve orta tahsilimi Bayraklı’da tamamladım. Dokuz Eylül İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü derece ile bitirdim. Allah bağışlasın bir oğlum ve bir de kızım var. 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’ye kurucu üye oldum. 2018’de milletvekili adayı oldum. Seçim sonrasında İzmir İl Başkanlığı’na atandım. Millete hizmet yolunda Cenab-ı Hak bizi mahcup etmez inşallah.

Gemiyi karaya oturttular

- Şu andaki siyasî durumu değerlendirir misiniz?

Şimdi Türkiye’de siyaset kurumu bir eksen kaymasına uğradı ve makas değiştirdi. Tek adam rejimine geçti. Partili Cumhurbaşkanı yönetim sistemi dediğimiz sisteme 16 Haziran 2017 de bir referandum yapıldı. Ondan sonra geçildi. Tabiî idarenin üretime önem vermemesi sonucu bu günlere gelindi. Üretim olmayan yerde kalkınma olmaz. Bize yalancı bahar yaşattılar. Elin parası ile har vurup harman savurdular. İnşaat sektörüne önem verdiler. Milleti bağından bahçesinden koparıp büyük şehirlere getirdiler. Bugün inşaatlar da bitti. Ödünç parayla ev geçindiremezsiniz. Ödünç fonlarla ülkeyi idare edemezsiniz. Yani gelip gemiyi karaya oturttular. Şimdi de yoksul millet, güçlü devlet olsun diyorlar. Milletin yoksul olduğu yerde devlet güçlü olamaz.

Şu anda olağanüstü günler yaşıyoruz. Ama buraya birdenbire gelmedik. Şimdi atanmış bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Parlamentoda ne ana muhalefet dinliyor, ne muhalefet dinliyor, herkese ayar veriyor. Bu zat 657 sayılı devlet memuru. Orada milletin oyuyla gelmiş insanlar var. Sen onlara saygı duymak zorundasın. Böyle bir şey olur mu?

- Şu andaki halkın gündemini nasıl görüyorsunuz?

Halkın gündemi geçim derdine düşmüş, umutsuz bir halk var. Gelecek ile ilgili hayal kuramayan, yaklaşık bugün seçim olsa yedi milyon oy kullanacak genç, evlerinde oturuyor. İş aramaktan da vazgeçtiler. Çünkü böyle bir imkân yok bu ülkede. Tarlasında üretim yapandan, tezgâh başında çalışan esnafına, perakendecisine, emeklilikte yaşa takılandan atanamıyan öğretmenine, emeklisinde, memurunda, işçisinde herkesin, sosyal kesimlerin tamamında bugün huzursuzluk var. Bir tek kesimde huzursuzluk yok, o da tuzu kuru kesim. Yüzde beş oyu olan bir kesim. Yüzde on da devletin hazinesinden geçinen, yardım alanlar var.

Yüzde onbeş kemik oyu var bu iktidarın. Maalesef sistem bunu buraya kadar getirdi. Bugün bu iktidarın millete verebileceği bir şey kalmadı. Algı yönetimi ve provokasyonlarla günü geçirmeye çalışıyorlar.

- Yeni Asya Gazetesi’ni tanıyor musunuz?

Uzun yıllar işyerimize giren bir gazete. 1987’den 90’ların sonuna kadar işyerimize giren üç gazeteden biriydi.

- Güçlendirilmiş Parlamenter sistem konusunda neler söylersiniz?

Genel Merkezimizin hazırladığı bir broşür var, bu konuda. Parlamenter sistem, ama GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR PARLAMENTER SİSTEM. Yargının tam bağımsızlığı, devlet organlarının tamamının liyakat üzerinde temsil edilmesi, vatandaşın düşünce ve ifade özgürlüğünü tam yaşaması. Bu bağımsız yargı sayesinde olur. İnşallah kazasız, belâsız sandık kurulur ve Güçlendirilmiş Parlamenter rejime geçeriz.

- İzmir’deki diğer İl Başkanları ile görüşüyor musunuz?

Haftada veya 15 günde bir telefonla da olsa görüşüyoruz.

- Size teşekkür ediyoruz. Yeni Asya İzmir Bürosu’na bekleriz.

Ben de teşekkür ederim. İnşallah gelmeye çalışırız.