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Aile kalesi tehdit altında-1: Aile imtihanı

Said YÜKSEKDAĞ
29 Ağustos 2026, Cumartesi
Büyük olsun küçük olsun, ağır olsun hafif olsun illa ki herkesin başında bir imtihan vardır.

Zira Cenab-ı Hakk’a iman etmiş her mü’min bu dünya misafirhanesine imtihan edilmek için gönderilmiştir. Kimi mal ve mülküyle, kimi canıyla, kimi eşiyle kimi de evlâd u iyâliyle türlü türlü imtihanlara maruz kalmaktadır. Cenab-ı Hak, ayet-i kerimede  “İnsanlar hiç imtihan edilmeden, (sadece) “İman ettik!” demeleriyle (kendi hâllerine) bırakılıvereceklerini mi sandılar?”1 buyurmaktadır.

Evet, ne yazık ki günümüzde yaşanan imtihanların ekserîsi ailevî kaynaklıdır. Geniş daire olan içtimaî hayat her ne kadar cazibedar olsa da ve hayatımızı daha fazla etkiliyor gibi görünse de en dar daire olan aile hayatında yaşananlar çok daha önemlidir. Bu dar dairede kimi eşiyle, kimi çocuğuyla, kimi de yakın akrabasıyla imtihan olmaktadır. Zira ayet-i kerimede “Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer fitnedir. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.”2 buyrulmaktadır. Ayetin meâlinde geçen “fitne” kelimesi akla başka manalar getirebilir fakat müfessirlerin ittifakıyla fitneden maksad, imtihandır. 

Bu zamanda aile olmak ve yeni bir aile kurabilmek büyük bir nimet olduğu gibi hem uhrevî hem de dünyevî hayatımızı etkileyen bir imtihan sebebi olduğunun farkında olmalıyız. Ülkemizde yaşanan son olaylar bir kez daha aile kavramının ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Aileler, maalesef en dar dairede olan aslî vazifelerini ihmal eder, hatta önemsemez oldu. Ebeveynler dünya hayatına dalarak birbirlerini görmez oldular. Karı koca arasındaki münasebet zarar gördüğü gibi evlilikler pamuk ipliğine bağlı hâle geldi. Zorlu şartlarda birlik ve beraberlikle üstesinden gelmek yerine tehdit etmek ve baba evine kaçmak moda oldu. Annelik gibi mukaddes bir meslek ayaklar altına alındı. Annelik ve kadının ailesine hizmeti ve fedakârlığı kölelik olarak görüldü. Çocuklar, bebeklikten itibaren aile sevgisinden mahrum kaldı, kreşlerde büyütüldü ve anne-baba terbiyesinden ayrı kaldı. Gelin görün ki dindar ve muhafazakârlar da bu feminist akımlardan etkilenir oldu. 

Mezkûr misaller dışında daha birçok mesele var. Bu da gösteriyor ki en dar daire olan aile hayatında çok daha çetin imtihanlar yaşanıyor. Biz bu yazı serimizde yaşanan imtihanlardan en fazla meydana gelen boşanmalara ve karı-kocaların birbirleri üzerindeki haklarına değineceğiz inşâallah. Çünkü son yıllarda evlilik oranları düşüyor ve ne yazık ki boşanmalar aşırı şekilde artıyor. Boşanmaların artması yabana atılacak bir mesele değildir. Zira ailelerin parçalanmasına, yuvaların bozulmasına, (varsa eğer) çocukların travma yaşamasına, ebeveynlerin psikolojilerinin bozulmasına, bazılarının elîm ve fecî âkıbetlere maruz kalmasına neden olan bu boşanmalar üzerinde tahşidat yapmak elzemdir.

Bu yüzden boşanma meselesini, toplum olarak başımızı iki elimiz arasına koyup düşünmeliyiz. Biz de bu şuurla hareket ederek, bu yazı serisini ayet, hadis ve Risale-i Nur eksenli olarak kaleme almaya çalışacağız. Boşama aşamasında olan ya da boşanan hanım ve beyefendi kardeşlerim lütfen gücenmesinler zira bilsinler ki hakkın hatırı âlîdir hiçbir hatıra feda edilmez.

Yazımızı Peygamber Efendimizin (asm) şu duasıyla son verelim: “Allah’ım! Günahımı bağışla. Evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle!”3 Âmin…

Dipnotlar:

1- Ankenut Suresi: 2.

2- Enfal Sûresi, 8/28.

3- İbni Ebu Şeybe, Duâ, 42

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  • S. Pelin Kurukahveci

    29.08.2026 10:02:19

    Bu hassas yazınız için teşekkür ederim Allah razı olsun. İstifadeye medar bu yazıların devamını temenni ederim.

  • Zehra

    29.08.2026 00:19:14

    Aile gerçekten de korunması gereken en kıymetli kalelerimizden biri. Böyle önemli bir meseleye dikkat çekilmesi çok güzel. Rabbim bütün yuvalarımıza huzur, muhabbet ve bereket nasip eylesin. 🌿

Risale-i Nur Külliyatı

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